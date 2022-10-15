今12個鐵人行程 陳其邁：踏在土地上很實在、更接地氣

陳其邁（中）今天一早參加嘉義同鄉會活動，展開一天12個鐵人行程。（記者葛祐豪攝）

2022/10/15 09:44

〔記者葛祐豪／高雄報導〕爭取連任的高雄市長陳其邁，今天一口氣排了12個鐵人行程，體力如何調適？對此，他在第一個行程受訪時強調，利用六、日多跑跑，腳踏實地踏在土地上的感覺比較實在，能更接地氣、更了解民眾需求。

陳其邁今天的市政行程，一早出席嘉義同鄉會會員大會、下午參加雙語教育博覽會、傍晚主持六都電競爭霸戰總決賽頒獎；另還排定9個私人競選行程，除了參加林富寶、李喬如、黃偵琳、陳明澤、黃捷、李柏毅等議員候選人總部成立外，還安排百工百業挺其邁及兩個後援會成立大會，涵蓋超過半個高雄市行政區。

對於這種鐵人行程，體力如何調適？陳其邁上午參加嘉義同鄉會會員大會後，受訪時表示，就是利用時間，禮拜六、禮拜天不管有沒有選舉，行程都會比較忙。

陳其邁強調，禮拜六與禮拜天，就利用時間多跑跑，對他來說，腳踏實地踏在土地上的感覺，是比較實在，多跑跑才能更加接地氣、更了解民眾需求。「會多用空餘公暇時間，多參加一些助選活動，全力贏取選民支持！」

對於市政的推動，陳其邁則說，選舉剩下40幾天，公務還是要推動，像重大招商計畫，有時須與團隊視訊會議，或內部要盤點施政進度。

媒體也問「何時會請假投入選舉？」他答稱，按照規定，還是有一些市政行程要推， 不要因為選舉而耽誤，該到請假的時間，就配合相關規定來請假，目前還是以市政為主。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法