修車廠老闆花錢跟女客戶玩「摸摸茶」 闆娘氣炸：還敢告我老公性侵

莊姓修車廠老闆花錢跟女客戶玩「摸摸茶」被告性侵，老闆娘氣炸反告侵害配偶權勝訴贏10萬元。示意圖。（資料照）

2022/10/15 09:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕莊姓修車廠老闆看鄰居的女兒姿色頗佳，趁她上門修車時，以金錢誘惑，相約外出玩「摸摸茶」，女客戶事後反悔告莊男性侵，並嗆老闆娘管好自己老公，老闆娘氣炸怒告求償50萬元，一審官認為雙方因金錢緣故發生不正當行為，應無感情牽絆，判女方應賠2萬元，但二審法官認為，女客戶明知莊男已婚，卻和她發生5次超友誼關係，依每次2萬元計算，判她應賠10萬元定讞。

判決指出，莊姓修車廠老闆和妻子結婚超過30年，前年1月，老闆娘發現老公時常藉口出門，經私下追查後發現，老公出門時，還會開車載鄰居的女兒吳姓女子一起出遊，懷疑兩人有姦情，老闆娘上門警告對方，反被吳女嗆聲要管好自己的老公，不要一再對她勾勾纏。

老闆娘見吳女坦承和丈夫有不正常交往，認為配偶權益受侵害，向吳女提告求償50萬元。高雄地院審理時，吳女一開始坦承自己對莊男有一點點好感，加上莊男以每次1、2千元為代價，讓她當「地下情人」，吳女只要讓莊「摸一摸」就有錢賺，於是同意與莊男交易。

但吳女後來又改口聲稱自己是被莊男強迫，自己根本很討厭他，才會叫他老婆管好老公，不要一再糾纏，甚至提告遭莊男性侵，但檢方偵辦後，認定無性侵事實，偵結處分莊男不起訴，吳女不服提再議仍被駁回。

一審法官調閱兩人通聯紀錄，發現吳女聲稱被莊男強制猥褻後，兩人不但保持密切連絡，還曾多次同意與莊男單獨外出，不採信吳女的說詞，認定莊男每次玩「摸摸茶」都有得到吳女的同意，但因兩人的互動是建立在金錢關係，侵害配偶的權益情況較小，因此只判吳女要賠2萬元。

但莊妻不服一審判決提上訴，二審法官認為，莊男和吳女玩「摸摸茶」時，不管是哪一方主動、哪一方被動，吳女都是在得知莊男有配偶的前提下，仍同意和他一起做出侵害配偶的行為，依每次2萬元計算，莊妻共提出5次具體事證，因此判吳女應賠10萬元定讞。

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