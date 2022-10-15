婦欲匯款21萬助兒投資法拍屋 警與行員合力阻詐保老本

婦欲匯款21萬元助兒投資法拍屋，警與行員合力阻詐保老本。（讀者提供）

2022/10/15 08:15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄蔡姓婦人昨天欲匯款21萬元到兒子友人帳戶，提供兒子投資法拍屋資金，但蔡婦不認識兒子友人，兒子也外出多天未返家，警方研判是詐騙集團陷阱，與行員合力阻詐，保住蔡婦老本。

楠梓警分局右昌派出所昨接獲轄區銀行行員來電，稱蔡姓婦人（63歲）臨櫃欲匯款21萬元，行員詢問用途時察覺有異，立刻請警方到場了解。

警方獲報後趕赴現場了解，蔡婦稱兒子告知最近與友人共同投資法拍屋，需要21萬元押金，請蔡婦匯款給友人，但因蔡婦與該名友人素未謀面，員警為避免蔡婦誤進詐騙陷阱，請她將這整件事交給兒子處理。

沒想到蔡婦向警方表示，最近兒子外出多天尚未返家，警方一聽便察覺有異，勸蔡婦先不要匯款，等兒子返家確認細節後，再由兒子處理匯款，尤其現今詐騙案件頻傳，詐騙集團也可能假冒兒子行騙，不要讓辛苦存下來積蓄馬上蒸發。

警方根據蔡婦出示帳號，研判詐騙集團可能性極高，認為先不要匯款，蔡婦聽了警方勸說後，也認為自己貿然匯款行為不妥，決定打消匯款念頭，感謝警方及行員耐心協助。

警方呼籲遇到類似遊說投資高報酬率標的時，應詳加思考並提高警覺，獲利來源不明或獲利率顯然不合理情形應避免投資，更勿聽信網友來路不明的投資管道，避免成為詐騙集團的肥羊，如有任何疑問也可以撥打165反詐騙諮詢專線詢問。

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