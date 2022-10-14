賭場拿牛排館當掩護 警逮29人

警方搗破以牛排館為掩護的賭場，甕中捉鱉逮獲29人。（讀者提供）

2022/10/14 22:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鳳山警方今搗破以牛排館為掩護的天九牌賭場，清晨未營業卻出入複雜，警方甕中捉鱉逮獲29人，其中1名王姓賭客見警太緊張，過度換氣不順，造成身體不適，警方通知救護人員到場協助，經噴藥後保住王男一命，警訊後依賭博等罪嫌送辦。

鳳山警方近來接獲民眾檢舉，指稱自強夜市一帶有賭場流竄，警方埋伏跟監多日，鎖定自強一路1間牛排館，平時下午4時才會營業，不料今清晨6時許未營業，卻發現出入份子複雜。

警方出動大批警力，先控制門口把風的康姓男子（70歲），再直衝上到2樓，大聲喝令「通通蹲下」，控制在場賭客行動，當場甕中捉鱉、搗破賭場，一舉查獲29人。

其中1名王姓賭客（40多歲）見警登門查緝，太緊張過度換氣不順，出現身體不適，警方通知救護人員到場協助，經噴氣管擴張劑後，身體才恢復正常，驚險保住一命。

值得一提的是，賭客有3分之1是越南籍中年婦人，其餘為中壯年男子，警方現場查扣天九牌賭具、賭資7萬1200元、抽頭金1800元及賭具等，將一行人帶回警局偵辦。

警訊後將賭場蔡姓負責人（30歲）依賭博罪嫌移送法辦，其餘27人依社會秩序維護法裁罰。

警方搗破以牛排館為掩護的賭場，甕中捉鱉逮獲29人。（讀者提供）

王姓賭客見警太緊張，過度換氣不順，警方通知救護人員到場處理，驚險保住王男一命。（讀者提供）

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