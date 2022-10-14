為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    賭場拿牛排館當掩護 警逮29人

    警方搗破以牛排館為掩護的賭場，甕中捉鱉逮獲29人。（讀者提供）

    警方搗破以牛排館為掩護的賭場，甕中捉鱉逮獲29人。（讀者提供）

    2022/10/14 22:45

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鳳山警方今搗破以牛排館為掩護的天九牌賭場，清晨未營業卻出入複雜，警方甕中捉鱉逮獲29人，其中1名王姓賭客見警太緊張，過度換氣不順，造成身體不適，警方通知救護人員到場協助，經噴藥後保住王男一命，警訊後依賭博等罪嫌送辦。

    鳳山警方近來接獲民眾檢舉，指稱自強夜市一帶有賭場流竄，警方埋伏跟監多日，鎖定自強一路1間牛排館，平時下午4時才會營業，不料今清晨6時許未營業，卻發現出入份子複雜。

    警方出動大批警力，先控制門口把風的康姓男子（70歲），再直衝上到2樓，大聲喝令「通通蹲下」，控制在場賭客行動，當場甕中捉鱉、搗破賭場，一舉查獲29人。

    其中1名王姓賭客（40多歲）見警登門查緝，太緊張過度換氣不順，出現身體不適，警方通知救護人員到場協助，經噴氣管擴張劑後，身體才恢復正常，驚險保住一命。

    值得一提的是，賭客有3分之1是越南籍中年婦人，其餘為中壯年男子，警方現場查扣天九牌賭具、賭資7萬1200元、抽頭金1800元及賭具等，將一行人帶回警局偵辦。

    警訊後將賭場蔡姓負責人（30歲）依賭博罪嫌移送法辦，其餘27人依社會秩序維護法裁罰。

    警方搗破以牛排館為掩護的賭場，甕中捉鱉逮獲29人。（讀者提供）

    警方搗破以牛排館為掩護的賭場，甕中捉鱉逮獲29人。（讀者提供）

    王姓賭客見警太緊張，過度換氣不順，警方通知救護人員到場處理，驚險保住王男一命。（讀者提供）

    王姓賭客見警太緊張，過度換氣不順，警方通知救護人員到場處理，驚險保住王男一命。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新住民配偶邀同鄉假日賭一把 警進門查獲17賭客沒收54萬
    2022/10/02 17:03

    新住民配偶邀同鄉假日賭一把 警進門查獲17賭客沒收54萬
    灶腳變賭場還要求戴口罩防疫 虎尾警查獲逾244萬元賭金
    2022/09/16 12:52

    灶腳變賭場還要求戴口罩防疫 虎尾警查獲逾244萬元賭金

    來臺東慢食節感受魔幻的香氣盛宴
    摸整夜麻將不喊累 6旬婦見警察突稱罹乳癌
    2022/09/16 06:46

    摸整夜麻將不喊累 6旬婦見警察突稱罹乳癌
    開不到3天就換地方… 基警破流動天九牌賭場 查扣56萬元
    2022/09/14 11:53

    開不到3天就換地方… 基警破流動天九牌賭場 查扣56萬元

    以家收藏台灣八景「海口嚥日」百年傳奇之美
    高雄市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播