療癒！高雄市府員工帶寵物上班 陳其邁提友善動物城市十大目標

高雄市政府「員工寵物友善日」，員工們帶著毛小孩上班。（記者陳文嬋攝）

2022/10/14 16:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市政府全國首創「員工寵物友善日」，市府員工今天帶著寵物上班，陪伴上班很療癒、精神更好，市長陳其邁提出友善動物城市十大目標，將成立府級動物保護委員會及工作推動小組，推動60處寵物友善空間，也將發行友善寵物卡，提高毛孩外出福利。

市長陳其邁提出友善動物城市十大目標，將成立府級動物保護委員會及工作推動小組，強化跨局處動保業務協調工作，並盤點60處友善空間，廣設各類型寵物友善公園及活動區。

高雄市農業局全國首創「員工寵物友善日」，陳其邁說，他想推員工寵物友善日已經很久，但各縣市推動有困難，市府事先有做意願調查，今天先試辦看看，至於是否成為常態？仍待職場協調好規則。

陳其邁說，寵物陪伴員工上班，提高工作效率，也讓毛小孩認識父母上班地方，也讓同仁多親近毛小孩，建立友善動物概念，累積更多成功經驗，有助於未來擴大推動。

陳其邁詢問員工帶寵物上班心情有沒有變好？員工直呼心情變得超好，而且精神充沛，工作效率也變高。農業局長張清榮笑稱，員工帶寵物上班，辦公室變熱鬧，話題也變很多；觀光局長周玲妏則帶了2隻小狗，她笑說，寵物心情比較好，因為家長平常都在加班。陳其邁則說，「陳小米」出門會緊張，下次也要帶牠過來。

水利局黃姓員工養貴賓狗「Q比」13年，是牠心尖上寶貝，因為牠年紀大了，很珍惜相處時刻，平常她上班時間，「Q比」自己在家，她只能透過監視器看牠，今天能帶來牠來上班特別高興，「Q比」穩定性高，安靜待在寵物車上，會讓牠下來廁所，不但沒有吵鬧，與同事相處愉快。

觀光局員工帶了11歲鬥牛犬「AA」，開心能與狗一起上班，直呼好棒！張姓員工帶來10歲半馬爾濟斯陪上班，她說，很難得可以帶寵物上班，工作累了看一下很療癒、放鬆，也會安撫寵物情緒，不影響同事上班，希望能開放更多時間，讓寵物陪上班。

農業局長張清榮說，市府也將發行高雄友善寵物卡，提供各項優惠服務及福利措施，也將建置高雄寵物友善地圖，強化推動寵物友善商店標章，完善寵物友善大眾交通運輸。市府也將完善動物福利法規，包括寵物公園/活動區規範、寵物長照輔導獎勵等要點，並推動偏鄉地區動物巡迴醫療，獎勵設置寵物長照機構，公私協力擴大流浪動物收容量能，提升收容品質等。

高雄全國首創員工帶寵物上班。（記者陳文嬋攝）

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