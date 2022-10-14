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    首頁　>　高雄市

    城中城受難家屬稱社工勸勿再提告 高市社會局澄清無此事

    城中城原址改建府北公園，今正式開放。（記者王榮祥翻攝）

    城中城原址改建府北公園，今正式開放。（記者王榮祥翻攝）

    2022/10/14 16:43

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄城中城大火事發至今滿週年，受難家屬今（14日）由時代力量高雄市議員林于凱陪同召開記者會，向市府喊話盼釐清「關鍵防火門消失」責任歸屬，會中有家屬質疑管委會收取費用卻無須負責，並指陪伴社工勸他不要再提告，對此，高雄市社會局澄清，並無要家屬不要提告一事。

    城中城大火造成46死43傷慘劇，受難家屬今指出，除了縱火犯黃格格一審遭判無期徒刑外，關鍵的防火門遭人拆除、變賣，而管委會收取費用卻無須負責，家屬不滿黃格格未被判死，也期盼市府協助釐清相關疑點。其中伍姓家屬更指陪伴社工勸他不要再提告，否則住戶會被追究騎樓亂堆雜物責任。

    社會局指出，事件發生後，社工曾陪同聆聽犯罪被害人保護協會對司法事件的解說，同時也協助家屬簽署提告書，因此並無要家屬不要提告一事；而案件進入司法程序後，家屬未再反應訴訟事宜，社工亦未與家屬討論提告情事。市府安排一對一社工關懷，是提供家屬反映意見與需求的窗口，也透過社工關懷受傷的心靈，撫平事件的傷害。

    高雄市長陳其邁上午受訪則表示，城中城事件是高雄人心中的痛，事件經檢調機關調查、釐清、起訴，也進入司法程序，市府尊重司法的調查。並指這一年來，除了市府社會局、局處首長，一對一的陪伴家屬，全力地來協助生活上的需求。安置計畫也都如期進行，不管是工安、消防的檢查，都記取教訓，1年來，包括增加預算、人力，在制度上亦全力落實工安，希望未來的悲劇不要重演。

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