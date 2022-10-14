高雄鐵路地下化今歡度4歲生日 站長願望竟是「門禁」!

台鐵高雄站長上官慧珠在鐵路地下化4歲生日時許願，希望未來高雄站能做好適度的門禁管控，確保乘客安全。（記者王榮祥翻攝）

2022/10/14 13:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕2018年10月14日清晨6點，費時10年完工的高雄鐵路地下化、由新左營站開出列車南向進入地下軌道後，宣告地下化正式通車，今天（14日）是鐵路地下化4歲生日，高雄站長上官慧珠笑說很榮幸參與這一切，但她的生日願望很特別，竟是「門禁」!

斥資近千億元、費時10年完工的高雄鐵路地下化工程，2018年10月13日晚間10點27分，由台鐵高雄站開出最後一班平面列車後，14日清晨6點切換軌道啟動地下化通車。

高雄鐵路地下化北起高市左營區新左營車站南側，南達鳳山區大智陸橋前，總長度約15.37公里，總經費998.69億元，地下化沿線除既有的左營、高雄、鳳山等3站，新增7處通勤站，由北往南依序為內惟、美術館、鼓山、三塊厝、民族、科工館、正義。

鐵路地下化後，平面軌道區由高雄市政府改造完成綠園道，不但縫合都市紋理，也成為民眾休憩空間，另開通多條南北向道路，也讓交通路網通暢。

今天是鐵路地下化4週年，台鐵高雄站透過臉書粉專分享地下化的喜悅，也向鐵道局團隊的付出與所有乘客的支持表達感謝。

高雄站站長上官慧珠表示，4年真的很快，很榮幸參與這一切，這是她在台鐵30多年來、最豐富的一段歲月。

對於地下化4歲生日，她仍心心念念地下化後的諸多事宜，包括乘客需求、人力調度、設備維修，最近則是為站東路通車要做好準備；至於地下化4週年的願望，上官竟然提到「門禁」。

她說明，目前高雄站地面通往地下站體僅兩處出入口，但未來會多達7到8處通道可進出，甚至兩側停車場也可進入車站，如果夜晚沒有門禁機制，恐怕安全、管理都會有疑慮；目前相關工程仍在施作，或許應把門禁機制列入考量、儘早建構必要設施。

上官慧珠強調，門禁並非限制乘客，而是著眼整體運輸安全，適度的管控，可以讓車站運作更有效益。

高雄鐵路地下化今歡度4歲生日，圖為4年前10月14日清晨6點，台鐵新左營站第一班進入地下化軌道列車。（記者王榮祥攝）

高雄鐵路地下化今歡度4歲生日，圖為4年前10月13日晚，台鐵高雄站開車最後一班平面列車。（記者王榮祥攝）

高雄鐵路地下化後，路面軌道區改造為長15公里的綠園道。（記者王榮祥翻攝）

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