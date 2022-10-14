大火後重生 城中城原址變身府北公園今開放

高市副市長林欽榮（左一）與工務局團隊向地方鄉親鞠躬致謝。（記者王榮祥翻攝）

2022/10/14 13:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕去年10月14日城中城大樓發生大火，基地原址改造為府北公園，並於今天（14日）正式開放，副市長林欽榮在開放日聽取工程團隊簡報後表示，滿心感謝與感動。

林欽榮今與工務局長楊欽富、市議員李喬如、市議員簡煥宗服務處代表、市議員蔡金晏服務處代表，及鹽埕區長、府北里長、新樂里長等人，在府北公園竣工開放日，一同聽取養工處長林志東及公園設計團隊張瑪龍建築師進行工程簡報。

林欽榮說明，市府以跨區區段徵收及原址拆除、改建公園等善後工作，包括完成都市計畫變更、拆除城中城危樓、區段徵收獲中央核定、公園周邊老舊建物拉皮整維及府北公園闢建等，讓鹽埕區府北里環境重獲新生。

今看到已開放使用的府北公園，林欽榮對於市府各機關跨局處參與的盡心盡力與合作精神、解決問題的執行力，再次表達感謝及內心的感動。

他表示，去年10月城中城大樓建築結構體被公會判定為危樓，經市府評估及專家建議，提出「公益性跨區區段徵收」方案，以現址危樓拆除及新闢公園、都計變更及府北里環境再生工程、跨區區段徵收、興建七賢社宅等，加速推動區域的都市更新再造。

其中藉由府北公園開闢及周邊舊大樓外觀重新整維拉皮，得以讓陽光灑進府北公園，明亮的環境、嶄新的氣象，為鹽埕區府北里再生開啟新里程，之後也會擇定日期邀請民意代表及里民一同來參與開園儀式。

他說，記憶是會被堆疊而不會被遺忘的，對於城中城事件的處理，市府在兼顧公益性及居民權益下，跨機關全力推動照護原有居民權益，讓城中城土地所有權人、建物所有權人與租戶人等均獲得保障。

在約一年的時間內，從城中城被判定危樓進行拆除，進而在原址新建府北公園；另在愛河對岸的七賢國中舊址也預計興建600戶社會住宅（含1500坪社會福利空間及1000坪青年共創空間），目前由國家住都中心辦理招標作業中。

透過七賢社宅的興建，不僅可翻轉區域的住商機能，這也是市府希望在高雄創建的社宅新典範。林欽榮認為，這是市府團隊有效率的集體成果，也是社會大眾在發生城中城火災事件之後，捐輸愛心的結果；看到府北公園開放使用，他滿心的感謝及感動！

工務局進一步說明，府北公園是以「綠活、璀璨、翻轉、新生活」四大方向規劃，公園佔地0.28公頃，通透明亮、視野寬闊的大草坪將可為府北路增添更新的面貌；開放性街角廣場設計，可導引民眾進入公園，藝術水景與高聳的綠蔭，讓民眾徜徉於自然美學中；中央種植紅花風鈴木與造型涼亭相互輝映，擁抱的造型會給予民眾無形的溫暖，撫平過往傷痛。

此外共融遊戲區提供安全且多樣化的遊具，提供孩童嬉戲遊玩的安全場域，為公園注入歡笑與活力；經過精心規劃夜間照明及藝術水景，也將成為公園特色之一，為鹽埕區創造優質綠環境，提供鄰近民眾更優質的生活空間。

城中城原址改建府北公園過程。（記者王榮祥翻攝）

城中城原址改建府北公園開放使用。（記者王榮祥翻攝）

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