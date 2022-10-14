為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    大火後重生 城中城原址變身府北公園今開放

    高市副市長林欽榮（左一）與工務局團隊向地方鄉親鞠躬致謝。（記者王榮祥翻攝）

    高市副市長林欽榮（左一）與工務局團隊向地方鄉親鞠躬致謝。（記者王榮祥翻攝）

    2022/10/14 13:38

    〔記者王榮祥／高雄報導〕去年10月14日城中城大樓發生大火，基地原址改造為府北公園，並於今天（14日）正式開放，副市長林欽榮在開放日聽取工程團隊簡報後表示，滿心感謝與感動。

    林欽榮今與工務局長楊欽富、市議員李喬如、市議員簡煥宗服務處代表、市議員蔡金晏服務處代表，及鹽埕區長、府北里長、新樂里長等人，在府北公園竣工開放日，一同聽取養工處長林志東及公園設計團隊張瑪龍建築師進行工程簡報。

    林欽榮說明，市府以跨區區段徵收及原址拆除、改建公園等善後工作，包括完成都市計畫變更、拆除城中城危樓、區段徵收獲中央核定、公園周邊老舊建物拉皮整維及府北公園闢建等，讓鹽埕區府北里環境重獲新生。

    今看到已開放使用的府北公園，林欽榮對於市府各機關跨局處參與的盡心盡力與合作精神、解決問題的執行力，再次表達感謝及內心的感動。

    他表示，去年10月城中城大樓建築結構體被公會判定為危樓，經市府評估及專家建議，提出「公益性跨區區段徵收」方案，以現址危樓拆除及新闢公園、都計變更及府北里環境再生工程、跨區區段徵收、興建七賢社宅等，加速推動區域的都市更新再造。

    其中藉由府北公園開闢及周邊舊大樓外觀重新整維拉皮，得以讓陽光灑進府北公園，明亮的環境、嶄新的氣象，為鹽埕區府北里再生開啟新里程，之後也會擇定日期邀請民意代表及里民一同來參與開園儀式。

    他說，記憶是會被堆疊而不會被遺忘的，對於城中城事件的處理，市府在兼顧公益性及居民權益下，跨機關全力推動照護原有居民權益，讓城中城土地所有權人、建物所有權人與租戶人等均獲得保障。

    在約一年的時間內，從城中城被判定危樓進行拆除，進而在原址新建府北公園；另在愛河對岸的七賢國中舊址也預計興建600戶社會住宅（含1500坪社會福利空間及1000坪青年共創空間），目前由國家住都中心辦理招標作業中。

    透過七賢社宅的興建，不僅可翻轉區域的住商機能，這也是市府希望在高雄創建的社宅新典範。林欽榮認為，這是市府團隊有效率的集體成果，也是社會大眾在發生城中城火災事件之後，捐輸愛心的結果；看到府北公園開放使用，他滿心的感謝及感動！

    工務局進一步說明，府北公園是以「綠活、璀璨、翻轉、新生活」四大方向規劃，公園佔地0.28公頃，通透明亮、視野寬闊的大草坪將可為府北路增添更新的面貌；開放性街角廣場設計，可導引民眾進入公園，藝術水景與高聳的綠蔭，讓民眾徜徉於自然美學中；中央種植紅花風鈴木與造型涼亭相互輝映，擁抱的造型會給予民眾無形的溫暖，撫平過往傷痛。

    此外共融遊戲區提供安全且多樣化的遊具，提供孩童嬉戲遊玩的安全場域，為公園注入歡笑與活力；經過精心規劃夜間照明及藝術水景，也將成為公園特色之一，為鹽埕區創造優質綠環境，提供鄰近民眾更優質的生活空間。

    城中城原址改建府北公園過程。（記者王榮祥翻攝）

    城中城原址改建府北公園過程。（記者王榮祥翻攝）

    城中城原址改建府北公園開放使用。（記者王榮祥翻攝）

    城中城原址改建府北公園開放使用。（記者王榮祥翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    城中城惡火善款共4.1億元 尚餘6000萬備用款
    2022/08/05 20:21

    城中城惡火善款共4.1億元 尚餘6000萬備用款
    黃格格判無期徒刑 城中城家屬悲痛：死刑才能還我爸媽公道
    2022/08/05 20:11

    黃格格判無期徒刑 城中城家屬悲痛：死刑才能還我爸媽公道

    馥華之丘攜手誠品開啟迷人生活時光
    高雄城中城變更都計說明會民眾意見多 都發局：尊重民意
    2021/12/23 20:09

    高雄城中城變更都計說明會民眾意見多 都發局：尊重民意
    城中城大樓火災專案報告 高雄市議會藍綠吵成一團
    2021/11/05 16:30

    城中城大樓火災專案報告 高雄市議會藍綠吵成一團

    交通換空間 北客夢寐以求的別墅人生
    高雄市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播