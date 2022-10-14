台大碩士穿女生制服闖「正妹高職」老師攔人驚見「是男的」

擁有台大碩士學位的小益（化名）穿著三信家商的女學生制服在校園閒晃被警方送辦，但法官判不罰。（翻攝三信家商臉書粉專）

2022/10/14 11:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年9月剛開學，在高雄有「正妹高職」之稱的私立三信家商，被老師發現有可疑「女學生」闖入校園，老師攔人盤查身分驚見不速之客小益（化名）竟是「男兒身」，警方還查出他擁有台大碩士學位，訊後依違反社維法送辦，但法官認為，小益並未驚擾到他人，因此判他不罰。

判決指出，9月8日傍晚6點半，三信家商校園內出現一名「女學生」穿著學校制服在校內亂晃，老師覺得奇怪上前攀談，「女學生」拔腿就跑，老師在後方追趕，並疾呼「站住，跟我到辦公室」，女學生見無法擺脫，只好乖乖配合跟老師到辦公室。

老師在辦公室裡盤查「女學生」身分，驚覺他是男兒身，於是將男扮女裝的小益帶去教務處找教官，請教官協助報警；警方趕抵現場後，詢問小益為何要穿三信家商的女學生制服，但小益不肯多說，只說自己「壓力很大、想紓壓」。

警方將小益帶回派出所問完筆錄後，依違反社維法「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」送辦，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰；高雄簡易庭審理時，法官認為，小益穿女學生制服的行為，並沒有驚嚇他人或有何危害公共秩序或社會安寧之虞，因此判他不罰，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法