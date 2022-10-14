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    首頁　>　高雄市

    全台規模最大「城市野營」 週末高雄衛武營登場

    10月15及16日來高雄城市野營體驗戶外美好生活。（記者王榮祥翻攝）

    10月15及16日來高雄城市野營體驗戶外美好生活。（記者王榮祥翻攝）

    2022/10/14 08:43

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局日前籌辦旗津風箏節導致大批人潮塞爆旗津，交通打結到被幹譙！觀光局沒手軟，首度邀請城市野營移師高雄，明天在衛武營推出全台規模最大、且是該活動首次連辦兩天的超大陣仗，宣示要讓大家玩到不想回家。

    趁著2022台灣設計展在高雄掀起設計浪潮，高市觀光局與GQ首度聯手舉辦「2022高雄城市野營」，將於本週六、日從上午11點到晚上9點，於衛武營戶外草地盛大登場。

    觀光局說明，已舉辦6屆的GQ城市野營，今年首度南下高雄即創下歷屆活動之最，活動場地全台最大、藝人表演陣容最堅強，也是首次連續舉辦兩天的城市野營，現場超過40家以上的美食及裝備品牌，吃喝玩樂通通有，豐富內容就是要讓大家玩到不想回家！

    市長陳其邁表示，市府對每次的活動規劃都是費盡心思，就是要帶給市民及遊客耳目一新的感受，這次由市府與hi-quality生活風格代表的時尚雜誌GQ籌辦的高雄城市野營，不僅有最豐富的品牌市集，最有創意的活動規劃，還有精彩的美食跟音樂表演，邀請全台灣的outdoor愛好者一起體驗高雄帶給大家的活力、創意，以及生活美好的城市風景。

    觀光局長周玲妏表示，野營除了是休閒體驗，更是生活態度的展現，來2022高雄城市野營活動現場可找尋專屬個人品味的風格露營帳篷、主題裝備、露營用品及獨具時尚感的聯名小物，連續兩天從早到晚都好玩的城市野營活動。

    現場規劃16組超強卡司、以音樂馬拉松方式帶來精彩表演，包含最受年輕人歡迎的樂團Crispy脆樂團、冰球樂團、怕胖團、國語作業簿、打倒三明治、Tizzy Bac，最潮的歌手魏嘉瑩、小球 莊鵑瑛、鼓鼓 呂思緯、蕭秉治、淺堤。

    備受金曲獎入圍及得獎肯定的小男孩樂團、麋先生、告五人、艾怡良，及全台最火熱的原子少年 火星Mars，預計將再度引爆高雄活動人潮！

    同場還有好吃、好逛、好拍又好玩的美食市集攤位、玩樂工作坊及必看的露營職人秀，歡迎全國民眾本週六、日來高雄感受最精緻與質感的城市野營活動！

    更多最新消息請上高雄城市野營官網、觀光局FB官方粉專查詢。

    城市野營場域內推出有精緻耐用的露營美學產品，圖為日月鉄工所。（記者王榮祥翻攝）

    城市野營場域內推出有精緻耐用的露營美學產品，圖為日月鉄工所。（記者王榮祥翻攝）

    從美食、裝備到理髮，走一趟城市野營讓你從頭更新到腳，圖為SUNRISE BARBER。（記者王榮祥翻攝）

    從美食、裝備到理髮，走一趟城市野營讓你從頭更新到腳，圖為SUNRISE BARBER。（記者王榮祥翻攝）

    從露營到烤肉，戶外裝備這裡通通有，圖為O-GRILL。（記者王榮祥翻攝）

    從露營到烤肉，戶外裝備這裡通通有，圖為O-GRILL。（記者王榮祥翻攝）

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