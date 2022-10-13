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    柯志恩稱中央欠南高雄一個高鐵站 李雨蓁：國民黨最沒資格提

    國民黨高雄市長參選人柯志恩稱「中央欠南高雄一個高鐵站」，台灣基進鳳山區市議員李雨蓁反批國民黨欠高雄人一個道歉。（讀者提供）

    國民黨高雄市長參選人柯志恩稱「中央欠南高雄一個高鐵站」，台灣基進鳳山區市議員李雨蓁反批國民黨欠高雄人一個道歉。（讀者提供）

    2022/10/13 23:33

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩稱「中央欠南高雄一個高鐵站」，並舉例台北與板橋、南港高鐵站這樣鄰近站點才能促使周邊商圈繁榮；台灣基進鳳山區市議員候選人李雨蓁反批國民黨最沒資格提，國民黨阻饒高雄產業、交通發展數10年，欠高雄人一個道歉！

    李雨蓁表示，不知柯志恩是否還記得2009年時馬英九政府開下「高雄海空經貿城」的空頭支票？宣示要以2632億元的重大公共建設帶動南高雄的經濟，結果隔年根本沒有編列相關預算。該計劃綱要裡提到多項建設也幾乎跳票或延宕至今，國道7號好不容易今年9月順利通過環評，高雄交通建設長期被國民黨杯葛，嚴重白賊、膨風呼弄高雄人，只為達到自己政黨的政治目的，柯志恩你可曾向馬政府算帳？

    李雨蓁進一步說，甚至在時隔10年後，前高雄市長韓國瑜在面對高鐵南延議題時，更稱高鐵南延至屏東是「盲腸線」，顯見韓國瑜根本重北輕南思想，絲毫不考慮南部都市發展，尤其韓國瑜上任第1天就擋輕軌二階、對捷運小港林園線零作為，不也是在耽擱高雄交通發展嗎？

    李雨蓁認為數10年來，國民黨將高雄定位為「重工業、製造業城市」，不斷阻饒高雄產業、交通發展，至於馬英九、韓國瑜欠的，柯志恩敢不敢承認、咎責呢？

    李雨蓁說，南高雄發展不該拘泥高鐵與國內市場，南高雄潛力應該放眼國際朝海空發展，早在2019年時任行政院副院長陳其邁就宣布，中央將斥資252億升級高雄國際機場，分3階段進行將在2027年完工，搭配新灣區的海灣商展規劃，就是為了提升高雄邁向國際的競爭力。

    李雨蓁說，這些發展柯志恩可能不清楚吧？她真的要勸勸柯志恩，搞清楚高雄都市發展的歷史脈絡，再來說「中央欠高雄」，國民黨才真的是欠高雄人一個道歉！

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