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    首頁　>　高雄市

    噁爆！高雄汽機車「抹屎哥」抓到了 稱車被刮花不爽…

    機車手把、座墊及汽車車窗都被塗抹穢物。（擷取自爆料公社；本報合成）

    機車手把、座墊及汽車車窗都被塗抹穢物。（擷取自爆料公社；本報合成）

    2022/10/13 23:17

    相關新聞連結：
    噁！高雄左營汽機車慘遭塗糞 網友崩潰發文緝凶

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市左營區明德國小附近出現怪客，在汽機車上塗抹大便，估計有1機車、2汽車受害，騎士貼文怒罵缺德，會有報應。雖然無人提告，左營分局警方今晚（13日）通知嫌犯楊男說明，他指稱原因是不滿有人刮花他的車。

    左營分局左營派出昨天獲報，他的機車停在德天街沿線、明德國小附近，遭人惡意塗抹穢物。員警到場後發現，除了黃姓機車騎士的機車，另有2輛自小客有相同情況。報案人黃男向警方說，要先清理車輛，暫時不提告毀損，另兩台汽車車主則未報案。

    黃姓機車騎士同日也在臉書社群網站「爆料公社」貼出圖文，吸引近1500則留言，網友直呼「好噁！」、「以後出門要隨身帶一副乳膠手套了」、整起事件讓人「屎料未及」，警方應該也覺得「屎無前例」……。

    警方現場勘查發現，穢物疑似刻意塗抹在把手等駕駛容易觸摸到的位置，行徑相當故意，主動調閱監視器發現，27歲楊男11日深夜10點左右不停在附近徘徊，鎖定他涉有重嫌，今晚通知到案。楊男坦承相關行為，他說，因停車格問題，且懷疑附近有人刮花他的車，才會從家中帶出穢物，趁無人注意隨機抹在部分汽機車上。警方詢後依社會秩序維護法第90條裁處，告誡他不可再犯。

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