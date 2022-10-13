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    首頁　>　高雄市

    建設不能停！大岡山造勢 陳其邁：再拚4年高雄起飛

    陳其邁今晚在大岡山地區總部暨岡山後援會成立大會上，以母雞帶小雞之姿，拉抬市議員第2、3選區5名參選人聲勢。（記者蘇福男攝）

    陳其邁今晚在大岡山地區總部暨岡山後援會成立大會上，以母雞帶小雞之姿，拉抬市議員第2、3選區5名參選人聲勢。（記者蘇福男攝）

    2022/10/13 22:54

    首次上稿 21:53
    更新時間 22:54

    〔記者蘇福男／高雄報導〕爭取連任的高雄市長陳其邁今晚成立大岡山地區總部暨岡山後援會，以母雞帶小雞之姿，拉抬市議員第2、3選區5名參選人聲勢；陳其邁強調，高雄建設不能停，市長要連任，議會要過半，再拚4年高雄起飛。國民黨籍前高雄縣議會議長許福森全場列席觀禮。

    陳其邁今晚在岡山成立大岡山地區總部暨岡山後援會，授戰旗給各區後援會長加油打氣，民進黨在岡山區提名的議員參選人黃秋媖、陳慶鴻、林志誠和路竹區的陳明澤、黃明太，立委邱志偉、議員邱俊憲等人也都到場拉抬聲勢，現場近千名支持者搖旗吶喊、熱鬧滾滾。

    陳其邁強調，他是在地的市長，以2年拚4年「歡喜做甘願受」，2年來包括台積電、鴻海、德商默克等半導體大廠都來高雄投資，投資金額高達5千多億元，上任2年來不但零舉借、並還了70億元債務，去年高雄全年營業銷售總額達5.5兆元，比前一年足足增加23%、約1兆元左右，是有史以來的紀錄。

    他並細數2年來的大岡山地區建設有成，包括捷運一階岡山到路竹工程進度已達87%，2A工程今年1月已動工，2B已通過環評，黃線今年底將動工，輕軌明年成圓，高雄捷運4線齊發，國道1號岡山第二交流道、橋頭交流道、台39線阿蓮通往橋頭科學園區高鐵橋下道路，行政院都已同意大力經費補助，岡山行政中心、運動中心、大鵬九村社會住宅、高醫岡山分院等重大建設也正陸續推動，陳其邁強調，高雄建設不能停，市長要連任，議會要過半，再拚4年高雄起飛。

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