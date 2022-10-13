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    首頁　>　高雄市

    高雄機場新航廈進度有望加速 黃敬雅：盼與國七、捷運同步完工

    台灣基進小港林園選區高雄市議員參選人黃敬雅，呼籲國七、捷運小港林園線、高雄機場新航廈等三案，能夠同步完工。（記者王榮祥翻攝）

    台灣基進小港林園選區高雄市議員參選人黃敬雅，呼籲國七、捷運小港林園線、高雄機場新航廈等三案，能夠同步完工。（記者王榮祥翻攝）

    2022/10/13 22:15

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄機場新航廈計畫9月已完成專案管理技術顧問（Professional Construction Management，PCM）團隊決選，2023年將展開前置工程，臉書社群「高雄好過日」評估，在引入荷德經驗後、新航廈有機會提早完成。

    「高雄好過日」呼籲，整體目標應設定在2030，國七、小港林園延伸線、與高雄機場改善三者能同步完工，並將機場聯外物流、人流銜接隨重大建設預作規劃。

    高雄國際機場新航廈因採分期建設、先建後拆，第一期工程原定2025年動工，2032年完工，第二期2033年動工、要到2040年完工，引發地方質疑進度太慢。

    而本週二民航局證實，今年9月已完成專案管理技術顧問（Professional Construction Management，PCM）團隊決選，2023年起就展開前置工程，包含A滑行道北移、新建立體停車場、遷移共同管溝等工程，完成後才進行新航廈本體工程。

    「高雄好過日」成員、台灣基進高雄小港前鎮議員參選人黃敬雅說明，先前就曾呼籲，從設計到本體動工要6年以上，機場在10年後才能更新，18年後完全完工，這時間都實在太久，已錯過2020到2022國際航線2年半封鎖便於施工的空窗期，國門重開後恐無法趕上疫後觀光復興衝刺。

    選區立委賴瑞隆曾多次質詢要求縮短時程，行政院長蘇貞昌、交通部長王國材也同意縮，經賴瑞隆本週質詢緊盯交通部要求提出上位「園區綱要計畫」，將周邊交通納入通盤規劃，交通部同意半年內提出計畫。

    黃敬雅呼籲整體目標，應設定在2030，國七、小港林園延伸線、與高雄機場改善三者能同步完工，並將機場聯外物流、人流銜接隨重大建設預作規劃，期待更快就能讓市民享受智慧、便利的國門體驗！

    高雄機場新航廈進度可望提前。（記者王榮祥翻攝）

    高雄機場新航廈進度可望提前。（記者王榮祥翻攝）

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