高雄新港「安青班」開箱漁村到國際 陳其邁：力挺青年回鄉

陳其邁今撰文介紹永安新港社區安青班，強調市府大力支持青年回鄉。（記者王榮祥翻攝）

2022/10/13 22:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今晚發文介紹永安新港社區「安青班」，4個年輕人從與長輩說故事開始，發展社區品牌產業、串接中央地方資源、現在已增加到快70人，吸引媒體、外地人湧入，他盛讚年輕人在地打拚精神，強調力挺青年回鄉。

陳其邁說，7年前的霸王級寒害重創永安石斑，許多漁民近乎破產，漁二代焦急返家，原在國外工作的蘇郁暄也回鄉幫忙，她的爸爸是石斑魚產銷班長、人稱蘇班長。

蘇郁暄的哥哥當時也回鄉兩年，覺得生態養殖、不投藥、很有永續性，問妹妹要不要發揮專業、幫忙行銷？她和電商背景的老公決定留下，希望用符合國際標準、方便的包裝，加上電商行銷，將長輩用心養的魚發揚國際，並規劃開箱遊程讓產地被看見。

蘇郁暄號召夥伴成立「安青班」，4個年輕人，從與社區長輩說故事開始，發展社區品牌產業，串接中央地方資源，現在已增加到快70人。

蘇郁暄認為對消費者來說，總想了解食物的根源和故事，所以努力「開箱」漁村，順利吸引媒體、外地人紛紛湧入，好多長輩看見外地人搶著來漁村看看，也跟自己的孩子說「要不要也一起？」

從不被看好，到夥伴們加入，跌跌撞撞漸有成績，逐漸凝聚地方共識，蘇郁暄更秉持父親傳承觀念「產業就是大家一起好，這個地方才會被認同、被看見」，透過新港社合的成立，一群人從無到有，一條龍逐步實現。

合作社盈餘會依比例回饋社區，像是銀髮照護，安青班還設立「青創基地」，整合食農魚教育、產品產售、地產餐桌、青年創業，並透過師徒制傳授養殖、行銷專業知識。

陳其邁強調市府大力相挺青年回鄉、讓農漁村加入活力創意，積極向中央爭取經費投入，推動農村再生，這兩年來核定案件數增加30%，計畫總經費增加66%也是六都第一，更有「青年根留農村」及「農再規劃師駐村輔導」，幫助農漁青年接軌資源。

用心有了回饋，高雄永安新港社區在全國784個農再社區中，脱穎而出拿下金牌，更是六都唯一；英國廣播電台BBC等國際媒體，陸續來到漁村訪問，關注石斑，也對青年留村的議題表示興趣。

陳其邁說，市府希望成為最佳助力！大力幫忙在地打拚的年輕人，在高雄創造更好的生活願景。

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