小港林園線都計說明會 林欽榮：讓林園隨軌道建設一起大發展

高市副市長林欽榮今晚主持「配合捷運小港林園線都市計畫專案通盤檢討公展說明會」。（記者王榮祥翻攝）

2022/10/13 22:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市副市長林欽榮今晚主持「配合捷運小港林園線都市計畫專案通盤檢討公展說明會」，向24里里長及6百多位鄉親報告都計內容，他強調在捷運將駛入林園同時，已規劃好沿線土地開發策略，要讓林園隨軌道建設一起大發展！

林欽榮今晚率領市跨局處團隊，至林園主持「配合捷運小港林園線都市計畫專案通盤檢討公展說明會」，這是他第4次到林園辦理說明會。

林欽榮表示，回顧過去2年，市長陳其邁上任後，立刻責成他帶領捷運局2年內完成可行性評估、環境影響評估、綜合規劃核定，創下全台捷運線核定最快的案例，過程中非常感謝鄉親支持，及捷運局團隊的辛苦。

他提到，都發局已在今年10月7日，將林園都市計畫通盤檢討辦理公開展覽，主要內容包含一、變更捷運RL4、RL5、RL6站周邊500尺範圍內180公頃農業區，為捷運開發區、住宅區、商業區，並以區段徵收及捷運開發方式辦理；二、在捷運開發區規劃社會住宅，提供市民平價優質的居住環境。

三、捷運沿線土地有條件申請提升基準容積率，住宅區容積率由200%提升至300%、商業區容積率由350%提升至490%；四、於市中心劃定17.7公頃都市更新地區，鼓勵居民申請危老及都更，保障居住安全。

捷運沿線既有農業區採區段徵收開發，加速捷運場站聯合開發及周邊TOD發展規劃，都市計畫審議通過後，地政局將辦理區段徵收，依規定、區段徵收範圍內的土地所有權人，均能參與區段徵收，選擇領錢或者配地方案。

他表示，曾經農地重劃者，依陳其邁市長指示，抵價地比例不得少於45%，給予林園居民最大優惠，因此需要大家共同參與同意，以共享生活機能及軌道運輸的城市發展效益。

此外，都計內容也涵蓋美化長達2.6公里海岸線、改善養殖管線收納暨海岸環境營造方案，預計2027年全線整治完成；另規劃RL1到RL7站站有電動公車接駁，完成最後一哩服務。

他說，這次配合捷運辦理的專案檢討，是十幾年來在林園都市開發的重要突破，將交通建設、土地開發、生活機能、產業發展等一次到位，公展草案可在都發局及林園區公所閱覽，或於都發局網站查詢，10月7日起至11月21日，歡迎各界提出意見、並以書面供本市都委會審議參考。

配合捷運小港林園線都市計畫專案通盤檢討內容。（記者王榮祥翻攝）

配合捷運小港林園線都市計畫專案通盤檢討內容。（記者王榮祥翻攝）

配合捷運小港林園線都市計畫專案通盤檢討內容。（記者王榮祥翻攝）

配合捷運小港林園線都市計畫專案通盤檢討公展說明會，民眾參與熱絡。（記者王榮祥翻攝）

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