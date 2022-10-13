高雄+5643！18歲以上次世代疫苗加開專診 今晚開放預約

高雄市新增5643例本土確診。（高雄衛牛局提供）

2022/10/13 21:01

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今天（13日）新增5643例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診、4例境外移入，盛行率27.42％。由於疫情仍在高原期，中央已開放18歲以上接種莫德納雙價次世代疫苗追加劑，高市17至23日醫療院所將繼續加開次世代疫苗專診，今晚已可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統（ https://vaccine.kcg.gov.tw ）」預約。

高雄市本週單日確診數持續上升，今天新增5643例鄉相較於上週四（6日）4485例上升25.81％，在醫療量能部分，目前負壓隔離及專責病房總計715床，空床率32.7％。

今起國內邊境檢疫「0+7」新制上路，入境免居家檢疫，改採7天自主防疫。衛生局呼籲，入境者自主防疫期間須遵守1人1室、獨立衛浴條件的自宅或親友住所或旅館為原則；入境時有症狀者請主動通報檢疫人員，無症狀可搭乘大眾運輸工具。入境當天或自主防疫第1天需快篩，無症狀且2日內篩檢陰性可戴口罩外出上班、上學，也可於餐廳內獨自或與特定對象共餐，如出現疑似症狀，請儘速快篩就醫。

衛生局指出，目前國內武漢肺炎疫情仍在高原期，秋冬流感季節已經來臨，為防範秋冬流感及武漢肺炎疫情雙重衝擊，只要與前一劑接種間隔滿3個月（84天）以上，滿18歲皆可接種莫德納雙價次世代疫苗追加劑。

此外，高雄市本週流感急診就診率較上週上升6.9％。流感疫苗接種2週後才會產生保護力，符合第1階段公費流感疫苗接種資格者，可到高雄市630間流感合約院所接種（https://reurl.cc/0X0mLK），就學學生則統一安排於校園集中接種，流感與次世代疫苗可以同時接種。

目前全台武肺疫情都處於高原期。（高雄市衛生局提供）

中央今起開放邊境採0+7自主防疫，市府呼籲入境者遵守1人1室自主防疫。（高雄市衛生局提供）

高市近日開設的莫德納次世代疫苗社區接種站。（高雄市衛生局提供）

莫德納次世代與流感雙疫苗社區接種站。（高雄市衛生局提供）（記者許麗娟攝）

莫德納次世代疫苗加開專診，已開放預約。（高雄市衛生局提供）

莫德納次世代疫苗加開專診，已開放預約。（高雄市衛生局提供）

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