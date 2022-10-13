第4次酒駕累犯卻免關 原因竟是騎電動機車

黃男涉第4次酒駕，高雄高分院認為騎電動車判免關。（記者鮑建信攝、資料照；本報合成）

2022/10/13 21:02

〔記者鮑建信／高雄報導〕黃姓市民酒後騎車外出，因違規被警方攔查，發現他酒駕送辦，並被地院依公共危險罪，判處可易科刑6月，檢方指他第4次酒駕上訴要求判關，高雄高分院認為這次是騎電動機車，危害性較低，維持原審刑度定讞。

判決書指出，去年12月31日下午，黃姓男子在高雄市前鎮區附近某公園飲用啤酒後，在傍晚騎乘電動自行車上路，於晚上21點5分，行經康和路與鎮東1街口，因違規跨越雙黃線為警盤查，發現他身上有酒味。

黃隨後被員警帶回派出所檢測，酒測值達每公升0.61毫克全案經前鎮分局依公共危險罪嫌，移送高雄地檢署偵辦、起訴，黃並被地院判處有期徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日。

檢方不服判決，上訴高雄高院指出，黃為第4次酒駕，酒測值每公升0.61毫克，情節不輕，要求判處10月徒刑。

2審合議庭法官調查，黃第1、2次酒駕，距今超過10年，第3次酒駕執行完畢至再犯此案，也有1年1個月時間，雖構成累犯，但審酌其認錯，騎的又是危險性較低的電動機車，因此駁回上訴而確定。

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黃男涉第4次酒駕，高雄高分院認為騎電動車判免關。（記者鮑建信攝）

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