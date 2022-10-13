借韓國瑜的哏挺柯志恩 朱立倫：這齣「8點檔」一定很精彩

柯志恩與鳳山區里長們一一握手致意。（記者許麗娟攝）

2022/10/13 21:08

〔記者許麗娟／高雄報導〕國民黨主席朱立倫今（13日）傍晚與高雄市長參選人柯志恩參加鳳山區里長座談。對於有外界指稱前高雄市長韓國瑜現身助選柯志恩會有反效果、是幫對手民進黨陳其邁拉票？朱立倫反駁，強調「韓國瑜有韓國瑜的魅力」；他致詞時，也借用韓國瑜日前的「8點檔」之說，指柯志恩的氣勢越來越好，「這齣8點檔一定很精彩，一定要讓全台灣都看得到」。

朱立倫表示，韓國瑜有韓國瑜的魅力，一定可以幫每位候選人加油，不管是侯友宜、盧秀燕都是最棒的助選人，並反酸這樣的話，民進黨也不希望蔡英文輔選，因為她國慶演說的4大韌性太任性，也可以說鄭文燦因為打羽球要戴安全帽大家也不敢讓他輔選，選舉最重要還是要回到候選人的個人條件、人品和表現，並指「很多人還很懷念韓市長團隊」。

朱立倫致詞時，則拚命稱讚台中市長盧秀燕，肯定盧秀燕是「媽媽市長」、好好做事，柯志恩也會是一位很有愛心的媽媽市長、長期在教育界耕耘，會把高雄市這個家帶好，

朱立倫也痛批，高雄近期房價所得比全台第一高，讓高雄年輕人的痛苦指數太高，近2年人口也大量流失5、6萬人，反觀台中市則持續在成長，另也批治安、工安等問題，並指柯志恩的氣勢越來越好，用韓國瑜的話，這齣8點檔一定很精彩，一定要讓全台灣都看得到，柯志恩不是來沾醬油的，是實實在在來做事的，國民黨沒有錢，但有志氣，拚一下就會贏。

柯志恩則再針對有「大牛里長」之稱的國民黨籍鳳山區誠義里里長劉啟芳傳言挺邁一事表示，她不在意大牛被這樣講，賣牛肉麵藍綠都可以來，她清楚人情世故、知道里長的為難處，也請市府不要再為難所有人，甚至向里長喊話「支持陳其邁、票投柯志恩」。

另有里長在座談會上反應，希望柯志恩當選後，國小能重新學習生活與倫理、公民與道德，柯志恩回應，她要當教育市長、培養孩子的國際觀，最基本的品格教育，比任何人更重視。

國民黨主席朱立倫（左3）今出席黨內舉辦的鳳山里長座談會，與黨籍里長力挺市長參選人柯志恩（右3）和鳳山區議員參選人。（記者許麗娟攝）

柯志恩向里長喊話「支持陳其邁、票投柯志恩」。（記者許麗娟攝）

朱立倫盼黨內里長力挺柯志恩。（記者許麗娟攝）

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