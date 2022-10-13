配合捷運啟動都市計畫通盤檢討 高市府：林園將華麗轉身

高市副市長林欽榮（右）率相關局處首長列席說明會，解答居民疑慮。（記者洪臣宏攝）

2022/10/13 20:41

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市府今天夜間在林園區舉辦「變更高雄市大坪頂以東地區主要計畫（配合高雄都會區大眾捷運系統小港林園線周邊土地專案通盤檢討）」公開展覽說明會，副市長林欽榮說，拜捷運延伸案所賜，這是林園20年來最重要的都市計劃，將有約180公頃農地變更為住商用地、公共設施等，林園區將「華麗轉身」。

行政院9月23日核定小港林園線案，預計今年底動工，2030年完工通車，高市府同步啟動都市計畫通盤檢討，林欽榮率高市府相關局處首長列席說明會，事涉許多民眾權益，說明會地點幸福公園演藝廳一、二樓座無虛席，當地民代也都前往關切。

林欽榮指出，小港林園線路線長度11.59公里，將設置包括6座地下及1座高架共7座車站，「一線到底」且為高運量站，行政院一核定該案後，高市府立即興建小港林園線聯合辦公室，民眾以後有相關問題可以直接到該處詢問，不用跑到高市府四維中心。

林欽榮表示，將有180公頃小港、林園農地透過都市計畫變更為住商用地、公共設施等，其中RL4、RL5、RL6周邊500公尺範圍內農業區優先變更住商用地，他強調，這是林園20年來最重要的都市計畫，若沒有捷運根本無法發展。

他說，未來要優先培養運量，林園區目前有7萬人，完成都市計畫後可以增加至10萬人，目標年運量每天4.3萬人次，引進3.6萬居住人口及9500及業人口；增加9.85公頃產業發展腹地，引入3750產業人口，產值約39.4億元。

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