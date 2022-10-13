高雄熊化身超萌「雄熊魚」 在亞灣金鞏橋上岸

高雄熊揭幕儀式，高雄市議會曾麗燕議長及高雄市政府觀光局周玲妏局長和在地里長一同揭幕。（記者王榮祥翻攝）

2022/10/13 17:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄熊化身最萌雄熊魚，今在高市觀光局全新打造、位於亞洲新灣區內的金鞏橋上舉辦啟用儀式，高雄熊本人現場熱情迎賓，邀請民眾一起來分享他的熱情轉變，同時見證高雄的進步跟蛻變。

今啟用儀式上，高市議長曾麗燕、觀光局長周玲妏，在地忠誠里長吳安美、興中里長狄金山、建隆里長林得祿、振興里長鍾明憲及社區大小朋友，均到場一同慶祝，迎接金鞏橋的轉變。

觀光局說明，目前全市共設置6隻FRP高雄熊，其中3隻在愛河旁、1隻在蓮池潭、1隻在鹽埕綠廊，第6隻設立在金鞏橋；金鞏橋在前鎮區、橫跨五號船渠，從最早的原木貯運渠道，到近期兩岸生態護堤開闢、木棧休閒步道的修築等城市面容改造，賦予全新的親水休憩的功能。

今天在雄熊魚加入後，更轉型成為「亞灣區最萌拍照打卡景點」，今後會持續乘載高雄今昔歷史變化，見證高雄的進步和蛻變！

周玲妏說，金鞏橋位置非常獨特，連結了鄰近眾多亞洲新灣區的重要賣場，包括IKEA、台鋁MLD、夢時代、好市多等都在附近，所以把高雄熊設於此處，更方便打響他作為高雄觀光大使、也是吉祥物的知名度，讓國內外遊客看見高雄。

且為了配合這次揭幕，把金鞏橋整個橋身都布置成高雄熊裝扮成亮眼的雄熊魚圖像，讓遊客和高雄熊的紛絲能夠盡情的在橋上打卡拍照留念。

全新高雄熊矗立前鎮區金鞏橋，歡迎大家來玩。（記者王榮祥翻攝）

高雄熊穿上貝殼比基尼化成雄熊魚，跳舞慶祝金鞏橋高雄熊啟用典禮。（記者王榮祥翻攝）

前鎮區金鞏橋打造成為高雄最Ｑ最萌的橋。（記者王榮祥翻攝）

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