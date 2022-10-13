高雄熊化身超萌「雄熊魚」 在亞灣金鞏橋上岸
2022/10/13 17:19
〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄熊化身最萌雄熊魚，今在高市觀光局全新打造、位於亞洲新灣區內的金鞏橋上舉辦啟用儀式，高雄熊本人現場熱情迎賓，邀請民眾一起來分享他的熱情轉變，同時見證高雄的進步跟蛻變。
今啟用儀式上，高市議長曾麗燕、觀光局長周玲妏，在地忠誠里長吳安美、興中里長狄金山、建隆里長林得祿、振興里長鍾明憲及社區大小朋友，均到場一同慶祝，迎接金鞏橋的轉變。
觀光局說明，目前全市共設置6隻FRP高雄熊，其中3隻在愛河旁、1隻在蓮池潭、1隻在鹽埕綠廊，第6隻設立在金鞏橋；金鞏橋在前鎮區、橫跨五號船渠，從最早的原木貯運渠道，到近期兩岸生態護堤開闢、木棧休閒步道的修築等城市面容改造，賦予全新的親水休憩的功能。
今天在雄熊魚加入後，更轉型成為「亞灣區最萌拍照打卡景點」，今後會持續乘載高雄今昔歷史變化，見證高雄的進步和蛻變！
周玲妏說，金鞏橋位置非常獨特，連結了鄰近眾多亞洲新灣區的重要賣場，包括IKEA、台鋁MLD、夢時代、好市多等都在附近，所以把高雄熊設於此處，更方便打響他作為高雄觀光大使、也是吉祥物的知名度，讓國內外遊客看見高雄。
且為了配合這次揭幕，把金鞏橋整個橋身都布置成高雄熊裝扮成亮眼的雄熊魚圖像，讓遊客和高雄熊的紛絲能夠盡情的在橋上打卡拍照留念。