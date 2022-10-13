高市府表揚防疫、抗疫運將 68名司機、6車隊獲奬

高雄市府表揚防疫、抗疫運將，共68名司機、6車隊獲奬，由副市長林欽榮頒獎表揚。（記者黃良傑翻攝）

2022/10/13 17:08

〔記者黃良傑／高雄報導〕為感謝交通警察、義交、職業駕駛的付出，高市府今舉辦表揚大會，由副市長林欽榮頒獎表揚，他特別感謝小黃運將們，在疫情期間充當防疫計程車，以及接送年長者打疫苗，也對捷運公司及輕軌司機員不間斷的服務，串連捷運紅線北段及橘線，繼續向明年環狀輕軌成圓邁進，表達感謝與敬意。

副市長林欽榮今與警察局長林炎田、交通局長張淑娟出席頒獎典禮，感謝得獎者在交通崗位上奉獻，與市府團隊共同維護用路人交通安全及對市府政策的支持，讓高雄的交通品質、公共運輸，邁向更好的未來。

今年獲選名單如下： 優良職業汽車駕駛人：張國銘、顏嘉弘、陳有忠、張榮凱、黃裕峰、卓永持、施欽裕、潘志揚、許志文、宋修夫。

績優交通警察：侯劍鵬、洪富源、吳元勛、董上鉎、鄭凱旗、湯璧榕、莊文裕、盧勁良。

績優交通義勇警察：梁朝辰、高如峯、吳俊毅、張漢忠、陳春木、李奇霖、吳明翰、陳可景、張俊男、鍾志源、林仁興、陳育珠、潘天祐、林瑞榮、黃權泰、吳昌佩、黃基銘、黃昭淵、陳文田、許燕輝、黃傳益、曾建榮、林三貴、何應龍、黃一晟、吳富正、吳明祥、李維健、陳金壽、傅義豐、蘇連福、吳富榮、蘇瑞昌、洪玉霞、車致明、曾榮堯、林崇輝、謝福強。

捷運定期檢查優等機構：高雄捷運公司。

優良捷運、輕軌司機員：吳尚軒、劉宸睿、林志明、洪銘辰、莊復堅、董昀哲。

優良防疫計程車駕駛人：曾惟琳、陳俊翔、林柄孝、邱學源、胡進順、李志成。

評鑑特優車隊：中華大車隊、台灣大車隊、城市衛星車隊、皇冠大車隊、凱旋大都會車隊、雄風大都會車隊。

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