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    首頁　>　高雄市

    拔樁再下一城！ 國民黨高市里長主席聯誼會總主席挺陳其邁

    高雄市里長主席聯誼總會總主席劉啟芳率同10餘位里長挺邁。（讀者提供）

    高雄市里長主席聯誼總會總主席劉啟芳率同10餘位里長挺邁。（讀者提供）

    2022/10/13 16:14

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市長陳其邁日前到鳳山知名牛肉麵店大啖牛肉麵，同時參加一場由高雄市里長主席聯誼總會總主席劉啟芳里長所主辦的座談會，和與會的十多位名里長暢談鳳山建設，藍營樁腳拔樁再下一城。

    劉啟芳人稱大牛里長，除了是知名牛肉麵店老闆，也是高雄市里長主席聯誼總會總主席，在立委許智傑牽線下，邀請陳其邁到店內享用美食。

    劉啟芳還找來十多位鳳山區里長座談，與會中提到了捷運黃線、鳳山中城計畫以及鳳農改建等大大小小鳳山議題，各里長也就里內事務去和陳其邁市長去做討論，場面愉快。

    會談期間里長們也紛紛感謝陳其邁市長2年來對鳳山的建設，劉啟芳里長也直接出聲，和里長們共同支持陳其邁連任，而陳其邁也回應里長的熱情，表示會和在座里長們繼續緊密合作，一同為高雄的未來打拚。

    劉啟芳里長提到，他雖然自己是國民黨籍里長，但是里內建設有需求，陳其邁市長也是有求必應，包括橫跨鳳山溪的鳳凰橋，因木造年久失修而影響通行安全，陳其邁上任後立刻協助處理，花費255萬元改成混凝土鋪面，目前鋪面已經完成並且在10月7號已經開放通行，而且市府後續還會繼續施作夜間照明景觀燈，真的是非常貼心。

    劉啟芳更是感謝市府對里內公園周邊道路去做刨鋪、里內老舊水溝蓋更新，非常重視里民安心通行的權益，尤其貫穿誠義里最重要的幹道誠義路，面積達5200平方公尺，市長在視察後也答應替里民來翻新，得因此這次挺陳其邁，純粹就是挺會做事的人，「別的地方不說，但是大到整個鳳山的招商、交通建設發展，小到我們里民平常走路會跨越的水溝蓋，陳其邁市長都顧好好，所以這次我支持會做事的人。」

    劉啟芳里長主辦的座談會，暢談鳳山建設（讀者提供）

    劉啟芳里長主辦的座談會，暢談鳳山建設（讀者提供）

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