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    幫議員參選人站台 柯志恩再提南高雄需高鐵站

    國民黨高雄市長參選人柯志恩幫議員參選人林義迪競選總部成立站台，再次提及南高雄需要高鐵站。（柯志恩競選總部提供）

    國民黨高雄市長參選人柯志恩幫議員參選人林義迪競選總部成立站台，再次提及南高雄需要高鐵站。（柯志恩競選總部提供）

    2022/10/13 12:48

    〔記者蘇福男／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午參加議員參選人林義迪競選總部成立大會，接受媒體聯訪時再次強調，南高雄需要一個高鐵站，當初高鐵延伸屏東4個路線選項，就有2個是通過南高雄，直批中央為何不聽聽南高雄的聲音？

    另針對副總統賴清德昨晚南下替高雄巿長陳其邁助講，喊出「要拿全台最高票當選！」柯志恩指出，陳其邁一方面把選戰打得很冷，一方面卻又喊出百萬票，不覺得邏輯非常奇怪嗎？不過不管綠營民調怎麼做、後援會有多少，她有市民支持的力量，仍會找自己的節奏往前走。

    柯志恩說，高鐵在台北就有台北車站、南港站，甚至在很近的板橋也有高鐵站，高鐵站帶動整個商圈的繁榮，過去高鐵延伸屏東在4個選項當中，就有2個會通過南高雄，直批中央為何不聽聽南高雄的聲音？

    她強調，我們希望有更多人潮，不管從長遠的角度來看，所有的專家學者都認為，小港潮州這一條線帶動南高雄最具有前瞻性，而且對未來10年、20年發展最具有潛力，懇請中央再次思考，南高雄要振興真的需要高鐵站。

    另藍營十女將將在台中舉辦首場造勢，未來是否邀女將到高雄？柯志恩回應說，十全十美是由盧秀燕市長領軍，「我們自己會有自己的節奏」，未來新北巿長侯友宜也會辦一個六都造勢，在高雄目前仍會跟著地方議員的步伐一起邁進。

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