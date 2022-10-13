為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    輕軌龍貓隧道同系列產品 林欽榮：「龍德新橋」2024/7通車

    龍德新橋將跨越圖中愛河河道。（記者王榮祥攝）

    龍德新橋將跨越圖中愛河河道。（記者王榮祥攝）

    2022/10/13 12:13

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌最新通車路段的「龍貓隧道」人氣不墜，副市長林欽榮今天則為龍貓隧道同系列產品「龍德新橋」主持動土典禮，他預告新橋會在2024年7月通車，比輕軌成圓慢半年，但新橋跟後續工業區重劃，三民區該會翻身。

    高市府為解決輕軌美術館路段、大順路段引發疑慮，提出九大優化方案，其中美術館路段輕軌原先計畫路線往北移，造就如今超高人氣的龍貓隧道，大順路段則是將與大順路平行、位於南側的龍德新路拓寬，並增設龍德新橋跨越愛河支流。

    市府說明，該計畫是將龍德新路作為輕軌大順路段C24到C26替代道路之一，經科學運算約可分流大順路28%車流量，有效紓解大順路車況，內容則包括拓寬龍德新路、興建龍德新橋、最後進行新橋東側的工業區公辦重劃，讓龍德新路從博愛路往東接通民族路。

    高市新工處今舉行龍德新橋動土典禮，工程經費3.17億元，橋體長190公尺、寬26公尺，雙向各配置一快一慢兩車道，側邊設有人行道（可騎單車），預計10月開工、2024年7月完工。

    今動土典禮由副市長林欽榮主持，高市議員童燕珍、何權峰、黃香菽，高市議員簡煥宗服務處與立委許智傑服務處代表，以及三民、鼓山、左營等區數十位里長共同餐與。

    林欽榮指出，新橋除能分散車流，後續的公辦重劃已經中央通拓，同意書也拿到一定程度，希望地政局儘快處理，讓龍德新路趕緊打通到民族路，讓原本工業區透過重劃而更加繁榮，三民區也該會因此翻身。

    龍德新橋將銜接龍德新路與河堤南路，最終計畫往東通至民族路。（記者王榮祥攝）

    龍德新橋將銜接龍德新路與河堤南路，最終計畫往東通至民族路。（記者王榮祥攝）

    高市副市長林欽榮今主持龍德新橋動土典禮。（記者王榮祥攝）

    高市副市長林欽榮今主持龍德新橋動土典禮。（記者王榮祥攝）

    與輕軌龍貓隧道都屬於九大優化方案中的龍德新橋，今舉行動土典禮。（記者王榮祥攝）

    與輕軌龍貓隧道都屬於九大優化方案中的龍德新橋，今舉行動土典禮。（記者王榮祥攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    講不聽！「龍貓隧道」首張罰單出爐 高雄捷運：有人闖入軌道
    2022/10/09 16:53

    講不聽！「龍貓隧道」首張罰單出爐 高雄捷運：有人闖入軌道
    龍貓隧道會吸人！高雄輕軌雙十連假首日運量破4萬
    2022/10/09 09:26

    龍貓隧道會吸人！高雄輕軌雙十連假首日運量破4萬

    14期公園私校為鄰 商圈機能豐沛
    「蜜柑」與「黃阿瑪」聯手！高雄輕軌彩繪列車開進龍貓隧道
    2022/10/05 19:32

    「蜜柑」與「黃阿瑪」聯手！高雄輕軌彩繪列車開進龍貓隧道
    輕軌「龍貓隧道」全台最美！ 卻是住戶抗爭下「美麗的錯誤」
    2022/10/05 18:07

    輕軌「龍貓隧道」全台最美！ 卻是住戶抗爭下「美麗的錯誤」

    交通換空間 北客夢寐以求的別墅人生
    高雄輕軌「龍貓隧道」敗部復活 陳其邁：台灣最美麗的一條捷運
    2022/10/03 06:55

    高雄輕軌「龍貓隧道」敗部復活 陳其邁：台灣最美麗的一條捷運
    遊客要尋「龍貓隧道」請改道！ 竹縣新豐紅樹林橋明天將再封橋
    2022/06/19 12:42

    遊客要尋「龍貓隧道」請改道！ 竹縣新豐紅樹林橋明天將再封橋
    高雄市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播