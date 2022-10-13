輕軌龍貓隧道同系列產品 林欽榮：「龍德新橋」2024/7通車

龍德新橋將跨越圖中愛河河道。（記者王榮祥攝）

2022/10/13 12:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌最新通車路段的「龍貓隧道」人氣不墜，副市長林欽榮今天則為龍貓隧道同系列產品「龍德新橋」主持動土典禮，他預告新橋會在2024年7月通車，比輕軌成圓慢半年，但新橋跟後續工業區重劃，三民區該會翻身。

高市府為解決輕軌美術館路段、大順路段引發疑慮，提出九大優化方案，其中美術館路段輕軌原先計畫路線往北移，造就如今超高人氣的龍貓隧道，大順路段則是將與大順路平行、位於南側的龍德新路拓寬，並增設龍德新橋跨越愛河支流。

市府說明，該計畫是將龍德新路作為輕軌大順路段C24到C26替代道路之一，經科學運算約可分流大順路28%車流量，有效紓解大順路車況，內容則包括拓寬龍德新路、興建龍德新橋、最後進行新橋東側的工業區公辦重劃，讓龍德新路從博愛路往東接通民族路。

高市新工處今舉行龍德新橋動土典禮，工程經費3.17億元，橋體長190公尺、寬26公尺，雙向各配置一快一慢兩車道，側邊設有人行道（可騎單車），預計10月開工、2024年7月完工。

今動土典禮由副市長林欽榮主持，高市議員童燕珍、何權峰、黃香菽，高市議員簡煥宗服務處與立委許智傑服務處代表，以及三民、鼓山、左營等區數十位里長共同餐與。

林欽榮指出，新橋除能分散車流，後續的公辦重劃已經中央通拓，同意書也拿到一定程度，希望地政局儘快處理，讓龍德新路趕緊打通到民族路，讓原本工業區透過重劃而更加繁榮，三民區也該會因此翻身。

龍德新橋將銜接龍德新路與河堤南路，最終計畫往東通至民族路。（記者王榮祥攝）

高市副市長林欽榮今主持龍德新橋動土典禮。（記者王榮祥攝）

與輕軌龍貓隧道都屬於九大優化方案中的龍德新橋，今舉行動土典禮。（記者王榮祥攝）

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