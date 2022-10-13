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    九合一選舉升溫！高雄參選人45人申請隨扈49警貼身保護

    九合一選舉升溫！高雄參選人45人申請隨扈49警貼身保護，圖左1是市長陳其邁隨扈。（記者黃良傑攝）

    九合一選舉升溫！高雄參選人45人申請隨扈49警貼身保護，圖左1是市長陳其邁隨扈。（記者黃良傑攝）

    2022/10/13 11:44

    〔記者黃良傑／高雄報導〕年底九合一選舉21日即將抽籤決定號次，高雄市造勢活動不斷，選情加溫，市長、市議員參選人拜票行程滿檔，市警局也加強參選人的維安保護措施，截至目前，市警局共派出40名男警、9名女警貼身保護參選人，市長的部分，現任市長陳其邁有3名隨扈，市長參選人柯志恩2名，警方強調，保護候選人不分藍綠，務必會做到滴水不漏。

    高市警局表示，市議員參選人申請隨扈以一名為原則，截至目前，統計共有41位市議員參選人提出，包括21位男參選人、20位女參選人，日前柯志恩於前鎭舉辦的造勢晚會，警方還動2隻防爆犬清查場地，10月22日陳其邁位於鳳山區的競總成立，是否再度出動防爆犬，警方表示不會排除，只要有任務需要就會向保三申請。

    隨扈群中最受矚目應屬2年前在小港機場，竟發生隨扈將前高雄市長韓國瑜高抬曝險，被王浩宇將照片po臉書批評，曾引起警政署和高市警局的關切，當時的「抱腿警」隨扈郭姓員警，目前擔任藍議員參選人許采蓁的隨扈，執勤已中規中矩相當稱職。

    高市目前共有4人登記參選市長，128人角逐市議員，共計132人，約有45位參選人依規定派有警職隨扈保護，約占三分之一，10月21日候選人抽籤決定號次，11月22日前公告選舉人人數，11月26日投、開票。

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