為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    兒子媳婦鬧離婚！公嬤爭抱男孫 親家母一個MOVE扭傷腰鬧上法院

    公嬤搶孫關係圖。（記者黃佳琳翻攝）

    公嬤搶孫關係圖。（記者黃佳琳翻攝）

    2022/10/13 11:16

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕梁姓男子和陳姓女子鬧離婚，雙方家長出面談2個小孫子的家庭照顧時間分配問題，但沒談成引發口角衝突，梁男母親叫兒子去把小孫女從親家公陳男（以下稱陳父）的車上抱回來，陳父見有人搶小孫女，也伸手要搶抱梁男母親懷中的小男孫，梁母不慎扭傷腰怒告陳父傷害罪，但法官認為陳父沒有故意或間接造成梁母受傷，判他無罪，可上訴。

    判決指出，梁姓男子和陳姓女子結婚多年後失和鬧離婚（現已離婚），由於兩人育有1男1女，雙方家長出面協調未來離婚後，兩個小孫子的家庭照顧時間分配問題，但兩邊談了很久一直沒有共識，甚至最後引發口角衝突。

    梁母不想再談，叫兒子去陳父車上把小孫女抱回來，陳父見對方搶抱小孫女，自己也伸出雙手要去搶抱梁母懷裡的小男孫，梁母下意識側身躲開陳父的雙手，不讓他碰觸到小男孫，卻因這個動作害自己扭傷腰。

    梁母事後愈想愈不甘心，認為自己是被陳父推倒才受傷，氣得上警局怒告傷害罪；高雄地院審理時，陳父坦承有伸手要搶抱小男孫，但強調自己沒有碰到梁母身體，也沒有看到她跌倒，受傷原因跟他無關。

    法官勘驗現場監視器畫面，發現陳父伸手搶抱小男孫時，梁男已介入岳父和母親中間，但畫面中只有出現梁母被兒子和親家公擠壓而踉蹌，並沒有跌倒摔傷，更沒有看到陳父出手推梁母害她受傷的情況，因此認定梁母受傷原因無法證明是陳父所造成，判陳父無罪，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    親家交惡變怨家 男方追討13年前酒席費
    2020/11/10 07:13

    親家交惡變怨家 男方追討13年前酒席費
    婆婆過世都不回家奔喪 夫氣憤休妻 法官准離
    2019/11/18 14:16

    婆婆過世都不回家奔喪 夫氣憤休妻 法官准離

    14期公園私校為鄰 商圈機能豐沛
    幫女兒收行李 親家告非法入侵
    2018/09/02 06:00

    幫女兒收行李 親家告非法入侵
    無故侵入住宅? 要看有無正當理由
    2018/09/02 06:00

    無故侵入住宅? 要看有無正當理由

    國泰世華銀行基金會《大樹計畫》送愛偏鄉19年
    衰！幫女兒回夫家打包行李 竟被親家告「無故侵入住宅」
    2018/09/02 00:44

    衰！幫女兒回夫家打包行李 竟被親家告「無故侵入住宅」
    高雄市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播