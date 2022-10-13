兒子媳婦鬧離婚！公嬤爭抱男孫 親家母一個MOVE扭傷腰鬧上法院

公嬤搶孫關係圖。（記者黃佳琳翻攝）

2022/10/13 11:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕梁姓男子和陳姓女子鬧離婚，雙方家長出面談2個小孫子的家庭照顧時間分配問題，但沒談成引發口角衝突，梁男母親叫兒子去把小孫女從親家公陳男（以下稱陳父）的車上抱回來，陳父見有人搶小孫女，也伸手要搶抱梁男母親懷中的小男孫，梁母不慎扭傷腰怒告陳父傷害罪，但法官認為陳父沒有故意或間接造成梁母受傷，判他無罪，可上訴。

判決指出，梁姓男子和陳姓女子結婚多年後失和鬧離婚（現已離婚），由於兩人育有1男1女，雙方家長出面協調未來離婚後，兩個小孫子的家庭照顧時間分配問題，但兩邊談了很久一直沒有共識，甚至最後引發口角衝突。

梁母不想再談，叫兒子去陳父車上把小孫女抱回來，陳父見對方搶抱小孫女，自己也伸出雙手要去搶抱梁母懷裡的小男孫，梁母下意識側身躲開陳父的雙手，不讓他碰觸到小男孫，卻因這個動作害自己扭傷腰。

梁母事後愈想愈不甘心，認為自己是被陳父推倒才受傷，氣得上警局怒告傷害罪；高雄地院審理時，陳父坦承有伸手要搶抱小男孫，但強調自己沒有碰到梁母身體，也沒有看到她跌倒，受傷原因跟他無關。

法官勘驗現場監視器畫面，發現陳父伸手搶抱小男孫時，梁男已介入岳父和母親中間，但畫面中只有出現梁母被兒子和親家公擠壓而踉蹌，並沒有跌倒摔傷，更沒有看到陳父出手推梁母害她受傷的情況，因此認定梁母受傷原因無法證明是陳父所造成，判陳父無罪，可上訴。

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