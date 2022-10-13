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    首頁　>　高雄市

    晾頂樓內衣褲被偷失而復得 妙齡女：很噁不敢再穿！

    女子內衣褲失而復得，但不敢再穿。（讀者提供）

    女子內衣褲失而復得，但不敢再穿。（讀者提供）

    2022/10/13 09:04

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓區單身的28歲單身女子，發現晾在頂樓的內衣褲不翼而飛，調閱監視器發現竟是變態男子入侵公寓行竊，警循線通知男子到案，並願歸還失物，被害女子當場拒絕，直呼「很噁心，不敢再穿！」

    高雄市楠梓警分局加昌派出所1日23時30分接獲一名張姓女子（約28歲）報案稱，她於10月1日7時許在壽民路自家洗完衣服後將衣物曬在公寓頂樓的開放空間，沒想到當日22時要收衣物時，卻發現貼身衣物不見。

    張女指稱，在自家洗完衣服後將衣物曬在公寓頂樓的開放空間，沒想到晚上要收衣服時卻發現一件內衣與內褲不翼而飛，原本還以為是不是被風吹走，結果自行先看自己所裝設的監視器才發現是遭一名男子所竊取。

    經調查發現，該衣物失竊的地點是屬於公寓頂樓的開放空間，平常都直接將衣物曬在外面，沒想到這次疑因其他住戶出入1樓公寓大門時沒有隨手帶上，讓小偷潛入偷走內衣褲。

    警方循線查出38歲藍姓男子，當日隨意闖入該公寓頂樓閒逛，似乎在翻找有無值錢的物品，在一無所獲下，看到被害人吊在曬衣架上的內衣與內褲，臨時起意拿走，11日通知其到案時，雖有在其住處起出遭竊的貼身衣褲各一件，但歸還時被害人直呼：「很噁心，不敢再穿！」，警方詢後也將藍嫌依竊盜罪嫌函送法辦。

    調閱監視器發現男子入侵公寓偷竊。（讀者提供）

    調閱監視器發現男子入侵公寓偷竊。（讀者提供）

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