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    首頁　>　高雄市

    同志凌晨相約聊天 服藥昏睡後遭侵犯

    情境照

    情境照

    2022/10/13 07:31

    〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓男子到同性友人阿強（化名）住處聊天，竟趁對方服藥昏睡後涉嫌性侵，被地院依妨害性自主罪判刑3年10月，高雄高分院審酌他改口認罪又和解，阿強並替他求情，改判2年徒刑，緩刑5年，可上訴。

    判決書指出，陳男與告訴人阿強均為同志，於2020年4月間相識成為朋友後，常以LINE聯繫，並互有好感。同年5月8日凌晨，阿強服用安眠藥後，陳男前往他高雄市楠梓區住處聊天。

    不久，阿強藥性發作而欲入眠，陳男明知他四肢無力，也無意「嘿咻」，竟涉嫌趁機撫摸、口交得逞。阿強醒來後，發現被侵犯，憤而前往橋頭地檢署控告陳男涉嫌妨害性自主罪。

    陳男辯稱，阿強雖有服藥，但在為其口交及肢體接觸時意識清醒，精神狀況正常，也無推拒或拒絕，為合意性交，否認犯行。

    由於阿強指證歷歷，並出現創傷後遺症，判處陳男有期徒刑3年10月，他不服上訴高雄高分院要求改判無罪。

    2審合議庭審酌陳男終於改口認錯，與阿強達成和解，賠償25萬元，已交付10萬元，阿強也替他求輕判，因此改判徒刑2年，宣告緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，並接受法治教育5場，以啟自新。

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