首見商圈市場後援會 陳其邁：在地市長永遠跟大家站一起

大高雄商圈市場攤販挺邁後援會今成立，陳其邁強調在地市場永遠跟大家站在一起。（記者王榮祥攝）

2022/10/12 23:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕大高雄商圈市場攤販挺邁後援會今成立，高雄市長陳其邁

說，這是市長選舉第一次包括商圈、夜市、市場成立聯合後援會，內心十分感動、也常感謝，強調他是在地市長，會永遠和大家站在一起的市長，哪裡有需要就在那裡。

陳其邁表示，對他來說，菜市場是大家每天在一起的地方，夜市也是大家很熟悉晚上吃消夜會去的地方，商圈更不用說；現場很多長輩跟其邁一樣，都在高雄這個偉大城市一起打拚、落地生根，所以除了防疫，市府對振興商圈、夜市和市場也用心努力。

他提到，上任後，商圈代表就一直爭取商圈行銷費用增加，所以過去1年400萬，當市長後增加到1千萬，還跟中央爭取預算，在商圈改造、改建、行銷，兩年來市府投入預算加上跟中央爭取，超過1.4億元。

市場改建，市府兩年總共編列2億5千萬元預算，相較過去大概總共1億的預算增加2倍，要給市民最安全、最衛生的市場環境；配合未來高雄火車站改建，市府也提出表參道計畫，活化周邊夜市商圈。

此外，透過兩年近3000萬的青年創業補助，市府也鼓勵年輕人到菜市場裡面擺攤，讓年輕人的活力和創造力，為市場產生新生命，例如最近的鹽埕第一公有市場、苓雅市場。

陳其邁指出，在疫情期間，高雄市從去年6月到12月、今年5月到7月都沒收市場規費，8月以後到現在都收差不多一半，這是有史以來、也是全台灣、六都裡減收最多最久的，而面對未來疫情慢慢穩定回穩，還有很多我們要打拚的地方。

他說，要感謝在座的市民朋友，在這兩年中給市府最大的支持，過程中經濟慢慢復甦，不是只有補助，還配合整體的行銷，他差不多每個市場，這幾年中一步一步腳印都走過，看到實在、打拚的店家、朋友，真的感動。

他認為，高雄的偉大不是靠高雄的運氣，高雄從來不曾好命、一路順風，都是關關難過關關過，靠的是實在的打拚。

他同時強調，他做事原則是實實在在、腳踏實地、一步一腳印，所以看到店家、朋友打拚，市府更要做大家最堅強的後盾。

陳其邁強調，他是在地的市長，也是會永遠和大家站在一起的市長，哪有需要就在那裡，希望大家大力支持實在、認真、打拚的市長、永遠和大家站在一起的市長，11月26日市長選舉請給他機會，再拚四年、高雄起飛。

大高雄商圈市場攤販挺邁後援會今成立，陳其邁為各商圈授戰旗。（記者王榮祥攝）

大高雄商圈市場攤販挺邁後援會今成立。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法