南下挺柯志恩 羅智強：陳其邁是強弩之末

羅智強（右）今晚南下高雄，為柯志恩站台助講。（記者葛祐豪攝）

2022/10/12 22:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前台北市議員羅智強今晚南下高雄，替國民黨高雄市長參選人柯志恩站台，他受訪時斬釘截鐵強調，不論臉書或YT聲量，柯志恩已遠遠超越陳其邁，「柯志恩旋風已起，陳其邁是強弩之末」；他還虧陳其邁，這次選輸，可以升官去當行政院長！

柯志恩今晚7點半在前鎮盛興公園舉辦第三場廟口開講，吸引數百民眾參加 ，除了羅智強與當地市議員現身助陣，還邀請高雄美濃出身的歌手朱海君，現場演唱多首拿手歌曲。

媒體問「名嘴說韓國瑜站台，陳其邁的票會衝高」？柯志恩答說，「那個人叫郭正亮，已經罵他了一頓」，那是胡說八道，選民都有很強的自主性，不會因為誰來，票就會衝高，「如果你支持柯志恩，你就會自然而然出來投票，不會因為誰出來站台，雖然郭正亮是我好朋友，這點完全不贊同」。

羅智強強調，「現在柯志恩旋風已起，陳其邁是強弩之末」，這幾次造勢，柯志恩的人氣與名氣，已帶起柯志恩旋風，不管是臉書或YT聲量，已遠遠超越陳其邁，「當柯志恩被討論，代表反轉的開始，所以陳其邁開始緊張，不能再躺著選」！

羅智強說，柯志恩在他眼中就是逆轉勝的女俠，陳其邁就是迴力鏢王子，像萊豬議題、公投綁大選、自殺問題等，要求陳其邁做人厚道一點，不要一直拿迴力鏢打自己。

提到高雄，羅智強表示，他環島走台灣，對高雄有很深感觸，停電、冷冷清清、民眾淒淒慘慘淒淒，這些才是陳其邁要面對的問題。

羅智強火力全開，要陳其邁不要害怕，「上次選輸去當行政院副院長，這次選輸可以去當行政院長」。他強調，要幫助陳其邁更上一層樓，陳其邁這次再選輸，只剩行政院長可以當了，且蘇貞昌大家也不滿意，讓陳其邁落選、安心升官，創造陳其邁新的人生奇蹟，他也蠻期待的。

柯志恩第三場廟口開講，今晚7點半在前鎮盛興公園登場，吸引數百民眾參加 。（記者葛祐豪攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法