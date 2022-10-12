出席攤販挺邁後援會 賴清德：讓陳其邁全台最高票當選

副總統賴清德今晚南下高雄為高雄市長陳其邁站台。（記者王榮祥攝）

2022/10/12 20:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕副總統賴清德今晚南下高雄，出席大高雄商圈市場攤販挺邁後援會成立大會，他提出陳其邁應連任再判四年的三個理由，並呼籲攤商與高雄鄉親，讓陳其邁以全台灣最高票當選。

大高雄商圈市場攤販挺邁後援會今晚舉行成立大會，現場湧入逾千攤商、及各市場與商圈自治會成員，立委李昆澤、趙天麟、賴瑞隆，民進黨籍高市議員參選人均出席，場面熱絡。

賴清德表示，很開心來到高雄，看見店老闆、商圈理事長都站出來全力支持陳其邁，希望大家一定要讓陳其邁再拚四年、一定要當選，上回陳其邁該贏沒贏，自己也為此辭掉行政院長，這次一定要讓陳其邁全台灣最高票當選。

賴清德也彙整支持陳其邁再拚四年的三個理由，首先是陳其邁在武漢肺炎流行期間，發揮醫師專業、守護高雄市民健康，尤其他當過行政院副院長，是以國家高度推動高雄防疫、也特別成功，防疫滿意度將近九成。

除了防疫，陳其邁也很會持家、守住高學經濟，他與團隊配合中央五倍券，發行高雄券、夜市商圈券，讓高雄在疫情期間，觀光旅遊商機強強滾，去年工商營業總額創下5.5兆紀錄，是高雄第一次，沒舉借還有2千8百萬盈餘。

賴清德說，這種會做事、又會顧家、財政也能扶持的市長，點燈都難找，一定要讓他連任。

他進一步提到國際情勢複雜，懇求高雄父老作總統蔡英文後盾，支持民進黨候選人，給蔡統統更好支持，讓她可以處理海內外事務，希望鄉音全力支持讓高雄每位民進黨候選人都當選，打一支全壘打，正副議長都由民進黨擔綱，讓陳其邁做事可以事半功倍，高雄一定大進步，進而帶動台灣大進步。

副總統賴清德今晚現身大高雄商圈市場攤販挺邁後援會，受到現場攤商熱情歡迎。（記者王榮祥攝）

賴清德呼籲高雄鄉親支持民進黨每一位候選人，讓民進黨在高市議會全壘打。（記者王榮祥攝）

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