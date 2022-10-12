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    國際女孩日在高雄 「高雄女孩」分享社會經驗及軟實力

    高雄市政府邀請10年來的「高雄女孩」分享經驗。（社會局提供）

    高雄市政府邀請10年來的「高雄女孩」分享經驗。（社會局提供）

    2022/10/12 21:16

    〔記者方志賢／高雄報導〕今年是「國際女孩日在高雄」第一個10年，高雄市政府邀請10年來的「高雄女孩」分享經驗，這群女孩有區塊鏈結合教學平台的創業者、電競實況主、網路專欄作家等，她們表示「國際女孩日在高雄」打開了她們的視野，改變了她們的人生。

    這次的活動及主持人都是10年來的「高雄女孩」，主持人黃靜盈是「多多益善」網路專欄作家，受到社會局影響，選擇成為兒少福利領域社工員。另名高雄女孩陳依靖分享，創業歷程如何結合區塊鏈和社會服務；原住民女孩江熙恩惦念著那瑪夏卡那卡那富的族人長輩，期待將原住民的傳承與青年留在家鄉。

    經常參加原住民、性別的社運活動的蔡心娛，練習用文字、音樂紀錄原住民及性別社會運動；高雄市府的兒少代表凃郁品，關心校園服儀與月經貧窮化的女孩議題；電競女孩唐瑋杉則是跨進電競領域，用實況主的身分展現女孩的力量。

    社會局表示，市府推動兒少代表制度，關注女孩的參與情形。市長陳其邁任內的女孩代表從109年13人增加到19人，比例上從43％增加到57％。

    副秘書長陳盈秀說，性別平權一直是女孩很重要的發展議題，市府設立「性別平等辦公室」，從性別意識的角度，讓女孩的自信心、發展力獲得充分的支持。高雄市小內閣中，女性首長達36.4%，市府一、二級主管女性比例也已達5成。

    陳盈秀說，民間相關產業工會中，女性工會幹部、人民團體女性理事長比例，都已超過性別主流化要求的至少三分之一。在高雄女孩會受到更多的重視，也會有更多發揮的空間。

    今年是「國際女孩日在高雄」第一個10年，高雄市政府邀請10年來的「高雄女孩」分享經驗。（社會局提供）

    今年是「國際女孩日在高雄」第一個10年，高雄市政府邀請10年來的「高雄女孩」分享經驗。（社會局提供）

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