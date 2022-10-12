杜絕登革熱！資源回收場積水藏病媒蚊 高市衛生局開罰

前鎮區崗山仔地區一處向土地銀行承租的資源回收場，因1個月內二度被查獲病媒蚊，包括土地銀行、資源回收場各被開罰1萬5000元。（高雄市衛生局提供）

2022/10/12 19:54

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今年累計已發現18例本土登革熱病例，病例集中的前鎮區崗山仔地區也被視為警戒範圍，一處向土地銀行承租使用的資源回收場，被防疫人員二度查獲孳生大量病媒蚊的積水容器，包括土地銀行、承租土地使用的資源回收場，各被開罰1萬5000元。

高雄市衛生局指出，防疫團隊針對病媒蚊孳生高風險場域，如學校、工地、市場、菜園、閒置空地、資源回收場，持續進行病媒蚊密度監測及孳生源清除工作。昨天前往前鎮區一座資源回收廠進行病媒蚊監測複查，在廁所旁查獲1個水桶已孳生大量病媒蚊，由於該場域1個月內已二度被防疫人員查獲積水孳生病媒蚊，衛生局依傳染病防治法，針對土地所有人（土地銀行）、管理及使用人（資源回收場）處1萬5000元罰鍰，並令限期改善。

衛生局說明，遭查獲孳生大量病媒蚊的資源回收場位於前鎮區警戒範圍內，業者向土地銀行長期租賃，因疏於管理而屢遭查獲積水而孳生埃及斑蚊，衛生局除依法開罰外，亦依法要求所有人即土地銀行善盡管理之責，要求使用人落實環境維護和管理。

衛生局呼籲，公、私場所使用人、管理人及所有人應落實維護所屬（管）環境場域，定期巡查可能積水之處，並主動清除髒亂廢棄物，久未居住的空屋如有破損積水，屋主亦應積極修繕並移除積水，公務機關、國營企業、學校、軍營等公部門機關單位，更應積極維護所轄場域，預防病媒蚊孳生，共同維護市民健康。

明天（13日）起，入境民眾免除居家檢疫，改「7天自主防疫」，衛生局呼籲，入境民眾2週內如出現發燒、頭痛、骨頭肌肉痠痛、腹瀉、皮膚出紅疹等症狀，自行使用COVID-19家用快篩陰性者，請務必撥打衛生局24小時防疫專線07-723-0250，由防疫人員安排就醫採檢登革熱，出現疑似症狀2日內主動通報衛生單位完成採檢，或入境1週無症狀但主動前往衛生所採檢，可獲300元禮券，若經檢驗確診登革熱將頒贈通報獎金為2500元。

資源回收場內的水桶、鍋子等易漬水，成為病媒蚊孳生源。（高雄市衛生局提供）

防疫人員稽查積水容器內是否有病媒蚊的幼蟲。（高雄市衛生局提供）

資源回收場因查獲積水容器且孳生埃及斑蚊，挨罰1萬5000元，若未改善將持續開罰。（高雄市衛生局提供）

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