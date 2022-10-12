高鐵延伸屏東恐衝擊仁武 柯志恩：政府不該忽視民眾的聲音

高鐵延伸屏東，對仁武衝擊影響，柯志恩（中）認為政府不該忽視。（記者葛祐豪翻攝）

2022/10/12 20:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩今天走訪仁武區的社團組織，民眾反映，高鐵延伸屏東，對於仁武衝擊大，不僅影響工業區員工的工作權益，高鐵路廊因鄰近工業區，也有行車安全疑慮。柯志恩疾呼，政府不該忽視民眾的聲音。

柯志恩今天在市議員吳利成、市議員參選人張惟晴陪同下，拜會仁武地區的老人及原住民協進會，並與在地鄉親召開說明會。她強調，仁武缺乏有感的建設，市府應該負起最大責任。

不少民眾反映，高鐵延伸屏東，對於仁武在地衝擊很大，不僅影響工業區員工的工作權益，高鐵路廊也因鄰近工業區，而有行車安全之疑慮。

對此，柯志恩表示，政府持續擴大公共建設之餘，應妥善做好配套與影響評估，對於現階段高鐵延伸屏東，對仁武地區的衝擊影響，政府不該忽視。

柯也強調，陳其邁市府引以為傲的廣設運動中心政策，在人口快速增加的仁武地區，竟然連一座運動中心都沒規劃。她批評此政策充滿瑕疵，欠缺縝密規劃。

此外，在地鄉親紛紛反映國道7號雖然環評通過了，但對於緩解仁武交通無助益，柯志恩表示，未來擔任市長後，必定積極做好配套措施及影響評估，讓仁武地區的發展能夠更加完善。

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