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    82歲「不老水手」詹正峰駕帆船2個月環台 航返西子灣圓夢

    82歲詹正峰（中）與50歲兒子詹昭彥（左）、 66歲吳聖超（右）3人駕駛著無動力帆船完成環島航行。（記者方志賢攝）

    82歲詹正峰（中）與50歲兒子詹昭彥（左）、 66歲吳聖超（右）3人駕駛著無動力帆船完成環島航行。（記者方志賢攝）

    2022/10/12 17:37

    〔記者方志賢／高雄報導〕82歲「不老水手」詹正峰，推廣帆船運動超過50年，他率隊駕駛無動力雙船體帆船挑戰環台，期間遇到中科院飛彈試射、颱風環流，以及船桿遭強風破壞、人員受傷，仍靠著堅強意志力，乘風破浪，歷經2個月環島航行，今下午終航回到西子灣，完成他向海致敬的圓夢計畫。

    詹正峰與50歲兒子詹昭彥、66歲吳聖超3人駕駛著無動力帆船環島，今天最後航程，上午由蚵仔寮漁港出發，下午近2點抵達西子灣外，高市帆船委員會人員在岸邊鳴汽笛，引導3人駕駛帆船快速衝上岸。

    歷經2個月航行，詹正峰略顯疲累，但難掩興奮表示，能夠完成環島壯舉，要感謝很多朋友一路的支持鼓勵與陪伴。他也分享航程的甘苦，曾因為船桿遭強風破壞，他緊急以繩索綑綁代替，另外在海上碰到風雨雷電交加，趕緊駕駛帆船進入海灣地形躲雨。

    2個月的航程中，詹正峰也曾因遇到中科院在屏東九鵬基地試射飛彈停航，之後又因風力微弱及颱風來襲而停航，所以原定1個月的航程，最後以2個月時間完成。

    被喻為「台灣帆船之父」的詹正峰，現為高市體育總會帆帆委員會總幹事，自海軍陸戰隊退役後，推廣帆船運動超過50年，1978年，詹正峰在新北福隆和高雄西子灣成立帆船俱樂部，當時台灣有海域管制，也自這兩地起開始開放民眾自由從事海域活動。

    詹正峰（右）與兒子詹昭彥（左）一起駕駛著無動力帆船完成環島。（記者方志賢攝）

    詹正峰（右）與兒子詹昭彥（左）一起駕駛著無動力帆船完成環島。（記者方志賢攝）

    「不老水手」詹正峰率隊駕駛無動力雙船體帆船挑戰環台，今下午終航回到西子灣，完成他向海致敬的圓夢計畫。（記者方志賢攝）

    「不老水手」詹正峰率隊駕駛無動力雙船體帆船挑戰環台，今下午終航回到西子灣，完成他向海致敬的圓夢計畫。（記者方志賢攝）

    詹正峰（左5） 駕駛著無動力帆船完成環島，工作人員一起喝香檳慶祝。（記者方志賢攝）

    詹正峰（左5） 駕駛著無動力帆船完成環島，工作人員一起喝香檳慶祝。（記者方志賢攝）

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