澄清湖棒球場運動休閒園區都計案 高市都委會審議通過

澄清湖運動休閒園區現況。（都發局提供）

2022/10/12 18:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府今天由林欽榮副市長主持召開第107次都市計畫委員會，審議通過澄清湖棒球場運動休閒園區都市計畫變更案、及岡山第三次通盤檢討。

澄清湖棒球場自88年啟用，是全台4座A級棒球場之一，可容納2萬名觀眾，中華職棒第6隊台鋼雄鷹落腳高雄，也將以澄清湖棒球場為主場。

因此，高市府參考國內外棒球園區案例，如日本東京巨蛋、樂天桃園棒球場運動園區規劃，引入商業設施，透過民間資源，合作開發複合型運動休閒園區。

林欽榮表示，澄清湖棒球場鄰近捷運黃線Y3、Y4站，可透過融合既有棒球場營運型態，及捷運聯合開發建設契機，結合TOD（大眾運輸導向開發）場站發展，以棒球場為核心，引入商業設施，串聯周邊澄清湖水岸湖景、觀光遊憩、長庚醫院醫療及捷運建設等資源，打造澄清湖棒球場運動休閒園區，活化場館設施。

高雄市都發局說，澄清湖運動休閒園區總面積19.17公頃，主要計畫將公園用地、機關用地、車站用地及社教用地，變更為捷運開發區及運動休閒專用區；細部計畫則因應未來發展需求，擬定2.13公頃捷運開發區、8.31公頃運動休閒專用區，及8.73公頃停車場、公園用地（兼供滯洪池使用）等公共設施用地。

此外，近年來北高雄地區發展迅速，岡山位於路科、橋科及楠梓產業園區等半導體產業S廊帶重要樞紐，因應捷運岡山路竹延伸線帶來的便利交通，高市府針對捷運場站周邊TOD發展所衍生的住商辦公需求，啟動都市計畫通盤檢討。今天審議通過有五項重點，包括於聖森路西側劃設約60公頃產業儲備及都市發展用地等。

高市都發局長吳文彥說明，今年初起，北高雄各都市計畫區的通盤檢討作業，已全面啟動，以岡山為起點，接續由路竹逐步往北，辦理湖內、茄萣、興達港、彌陀及梓官等區，可望為北高雄注入新的發展動能，帶動人口成長。

澄清湖運動休閒園區發展構想。（都發局提供）

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