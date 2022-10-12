為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    澄清湖棒球場運動休閒園區都計案 高市都委會審議通過

    澄清湖運動休閒園區現況。（都發局提供）

    澄清湖運動休閒園區現況。（都發局提供）

    2022/10/12 18:18

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府今天由林欽榮副市長主持召開第107次都市計畫委員會，審議通過澄清湖棒球場運動休閒園區都市計畫變更案、及岡山第三次通盤檢討。

    澄清湖棒球場自88年啟用，是全台4座A級棒球場之一，可容納2萬名觀眾，中華職棒第6隊台鋼雄鷹落腳高雄，也將以澄清湖棒球場為主場。

    因此，高市府參考國內外棒球園區案例，如日本東京巨蛋、樂天桃園棒球場運動園區規劃，引入商業設施，透過民間資源，合作開發複合型運動休閒園區。

    林欽榮表示，澄清湖棒球場鄰近捷運黃線Y3、Y4站，可透過融合既有棒球場營運型態，及捷運聯合開發建設契機，結合TOD（大眾運輸導向開發）場站發展，以棒球場為核心，引入商業設施，串聯周邊澄清湖水岸湖景、觀光遊憩、長庚醫院醫療及捷運建設等資源，打造澄清湖棒球場運動休閒園區，活化場館設施。

    高雄市都發局說，澄清湖運動休閒園區總面積19.17公頃，主要計畫將公園用地、機關用地、車站用地及社教用地，變更為捷運開發區及運動休閒專用區；細部計畫則因應未來發展需求，擬定2.13公頃捷運開發區、8.31公頃運動休閒專用區，及8.73公頃停車場、公園用地（兼供滯洪池使用）等公共設施用地。

    此外，近年來北高雄地區發展迅速，岡山位於路科、橋科及楠梓產業園區等半導體產業S廊帶重要樞紐，因應捷運岡山路竹延伸線帶來的便利交通，高市府針對捷運場站周邊TOD發展所衍生的住商辦公需求，啟動都市計畫通盤檢討。今天審議通過有五項重點，包括於聖森路西側劃設約60公頃產業儲備及都市發展用地等。

    高市都發局長吳文彥說明，今年初起，北高雄各都市計畫區的通盤檢討作業，已全面啟動，以岡山為起點，接續由路竹逐步往北，辦理湖內、茄萣、興達港、彌陀及梓官等區，可望為北高雄注入新的發展動能，帶動人口成長。

    澄清湖運動休閒園區發展構想。（都發局提供）

    澄清湖運動休閒園區發展構想。（都發局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中「足球運動休閒園區」今年將動工 全台首座足球園區
    2022/01/30 16:56

    台中「足球運動休閒園區」今年將動工 全台首座足球園區
    澄清湖棒球場長期漏水使用率低 高雄審計處促請改善
    2021/07/18 13:33

    澄清湖棒球場長期漏水使用率低 高雄審計處促請改善

    6招改善口臭問題 別讓壞口氣影響社交
    中市府稱足球園區案獲5億補助 議員批盧秀燕延宕、縮水還沾沾自喜
    2021/03/31 18:18

    中市府稱足球園區案獲5億補助 議員批盧秀燕延宕、縮水還沾沾自喜
    中市議員批足球園區移址規避環評 運動局︰考量各因素換地點
    2020/10/22 13:50

    中市議員批足球園區移址規避環評 運動局︰考量各因素換地點

    以家收藏台灣八景「海口嚥日」百年傳奇之美
    中信金子公司 砸下近15億投資棒球運動休閒園區
    2016/04/29 19:41

    中信金子公司 砸下近15億投資棒球運動休閒園區
    高雄市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播