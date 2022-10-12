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    首頁　>　高雄市

    建案圍籬被質疑妨礙救災 高市議員率民眾陳情要求歸還安全空間

    福誠里三誠路60巷21弄有建商規劃新建案，土地範圍導致原本8米道路縮到4米寬，恐影響救災。（記者王榮祥翻攝）

    福誠里三誠路60巷21弄有建商規劃新建案，土地範圍導致原本8米道路縮到4米寬，恐影響救災。（記者王榮祥翻攝）

    2022/10/12 15:26

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市鳳山區福誠里數十位居民，今由市議員李雅靜、福誠里長許德發帶領前往高市議會陳情，抗議市府未考量公安即核發建照，導致原本8米路經建商圍籬後縮減成4米道路，嚴重影響公安，李雅靜更當場落淚吶喊還給居民安全空間。

    高市工務局長楊欽富說明，該道路計畫道路為5米，為確保道路寬敞，核准建照時已要求再退2米，讓路寬達到7米；後續會再協調建商與居民進一步取得共識，確保消防救災更通暢。

    李雅靜指出，福誠里三誠路60巷21弄有建商規劃新建案，土地範圍壓縮到原本的8米道路縮到4米寬，接獲陳情至今已逾一年，邀請市府相關部門及建商進行無數次協商，但建商態度強硬，甚至以圍籬圍路，妨礙救災、救護車輛的通行。

    福誠里長許德發強調，建商圍路壓縮到原本8米寬道路，導致該處大小車禍不斷，昨日會也勘邀請消防車到現場嘗試通行，兩側道路卻無法通行，消防車無法進出，嚴重影響里民的生命安全。

    許德發帶領居民在議會拉白布條，高聲疾呼「還我公安、其餘免談」、「建商禍害老百姓、百姓無語問蒼天」，李雅靜一度激動落淚吶喊，還給市民安全的生活空間，不要讓市民置身危險之中。

    議長曾麗燕出面接受陳情，強調市民生命安全不容忽視，要求市府相關單位必須重視、妥善處理；工務局長楊欽富允諾，會針對民眾疑慮、儘速與建商討論。

    高市議員李雅靜為居民發聲，一度哽咽落淚。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員李雅靜為居民發聲，一度哽咽落淚。（記者王榮祥翻攝）

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