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    許淑華論文涉抄襲不必撤銷學位 吳佩蓉籲教育部介入不能放任學校妄為

    吳佩蓉呼籲教育部針對逢甲大學的決議，召開學術審議會工作小組會議。（取自吳佩蓉臉書粉專）

    吳佩蓉呼籲教育部針對逢甲大學的決議，召開學術審議會工作小組會議。（取自吳佩蓉臉書粉專）

    2022/10/12 13:38

    〔記者洪定宏／高雄報導〕國民黨南投縣長候選人許淑華碩士論文被控抄襲，逢甲大學認定雖有瑕疵，但不必撤銷學位，在本學期結束前完成補正即可。吹哨者吳佩蓉今天發文痛批校方：「無疑是朝我國高等教育的學術倫理揮出一記重拳，後果堪慮。」

    目前是高雄市左營及楠梓區市議員參選人的吳佩蓉強調，學位是公器，不能任由學校少數高層妄為授予，逢甲大學的審定過程與共識決顯有嚴重瑕疵，呼籲教育部依據「學位授予法」和「專科以上學校學術倫理案件處理原則」規定，儘速召開學術審議會工作小組會議，並邀集相關學者專家成立審查小組，將學校認定情形，送請相關學術領域的學者專家提出審查意見。

    吳佩蓉表示，逢甲大學學倫會針對許淑華論文抄襲案的共識決令人匪夷所思，主要爭議有兩點。首先，許淑華的碩論不僅抄襲謝百傑在南投市公所的自行研究報告，也大量複製貼上謝投書在行政院人事總處「研習論壇」的文章，以及中央大學碩士生黃中元的研討會論文，學倫會卻只比對許的碩論和謝的自行研究報告，刻意略過其他抄襲源頭，顯有疏失。

    其次，謝百傑和黃中元這三篇報告和文章，完成與發表日期均早於許的碩論，而著作權的認定是完成日即生效，絕非學倫會片面認定的公布日期，也就是許淑華抄襲在她論文完成前已公開發表的著作，事證明確。

    吳佩蓉表示，根據「專科以上學校學術倫理案件處理原則」第7條規定，「學術倫理案件，涉及國際聲譽或嚴重影響社會觀感，經本部學術審議會工作小組會議決議者，或涉及大專校院校長者，得由本部逕行依第二項規定處理。」

    因此，吳佩蓉認為，許淑華是現任立法委員，抄襲事件引起社會矚目，逢甲大學學倫會的審定存在明顯瑕疵，呼籲教育部儘速召開學術審議會工作小組會議，邀集學者專家成立審查小組審查此案，以昭公信。

    吳佩蓉沉痛指出，逢甲大學對許淑華論文的審定結果，無疑是最不良的示範，以後學生抄襲，可能拿「許案」爭辯，「為什麼許淑華可以這樣抄，我不可以？」再者，過往抄襲情節比許輕微卻被撤銷學位的人又情何以堪！

    另外，以前被要求補正者，多半是編排調整或小幅度修正，但許淑華抄襲幅度數十頁，抽掉有問題的篇幅，論文已不成形，逢甲大學卻只要求許淑華補正論文，根本是想掩人耳目，協助其「毀屍滅跡」。

    吳佩蓉強調，逢甲是國內元老級大學，在許多領域享有聲譽，不該任由少數高層以黑箱方式妄為，賠上校譽。如果讓許淑華逃過撤銷學位的制裁，以後抄襲者都可任意抹去痕跡，還能大聲主張「我是清白的、事後補正即可」。吳佩蓉質疑：「這是學術殿堂想要告訴師生的事嗎？」

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