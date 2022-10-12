高市議會定期會閉幕 議員提案6959件創紀錄

高市議會第三屆最後一次定期會今閉幕。（記者王榮祥攝）

2022/10/12 13:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會第三屆第8次定期大會今閉幕，議長曾麗燕表示，本屆議會累計4年議員提案達6959件、創下議會最高紀錄，凸顯議員對實踐民意的重視，她也預祝競選連任的議員高票當選，12月25日再相聚議事廳。

曾麗燕表示，回顧過去4年，高雄在風雨飄搖中度過，不僅歷經市府和議會兩任市長和兩位議長更迭，亦度過新冠肺炎疫情及城中城火災事件衝擊，但大家還是共同努力完成市民託付。

她說，第3屆議會是優質議會，統計4年議員提案多達6959件，比上屆議會增加逾2000件非常驚人，每件議員提案都攸關市民權益及城市建設，凸顯議員對民意的重視。

此外，第3屆議會還審查市府提案849件，市府法規案32件，議會法規案4件，報告事項347件，績效斐然。

在重要法規案方面，議會特別關切攸關民生議題的立法，曾麗燕提到「高雄市電子煙及新興煙品管理自治條例」說，這項法案的通過更加保障青少年及市民健康。

為守護弱勢市民權益，曾麗燕強調，議會除連續12年舉行寒冬聯合送暖活動，關懷經濟弱勢邊緣戶，更審查通過由黃柏霖議員提案的「高雄市弱勢族群投保微型保險自治條例」，透過保險制度法制化，加倍照顧弱勢。

她說，議會現任65位議員，有3位議員將功成身退，不再挑戰連任，其餘62位議員則爭取繼續為民服務的機會，要祝福不再連任的議員「心想事成，未來生活美滿」，並預祝競選連任的議員高票當選，12月25日再相聚於議事廳。

曾麗燕也特別感謝韓國瑜市長、陳其邁市長分別帶領的市府團隊，謝謝他們任內對這座城市與人民福祉的辛苦付出，也提醒市府所有人員堅守行政中立，善盡職守，公平公正公開，圓滿完成所有選務工作。

高市議會第三屆最後一次定期會今閉幕。（記者王榮祥攝）

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