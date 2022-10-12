性感寫真拍到一半凍未條 「色影師」嘴巴嘟下去GG了

陳姓攝影師約小模拍性感寫真，他一時沒忍住情慾親下去害自己被判拘30天。（示意圖）

2022/10/12 10:38

〔記者黃佳琳／高雄報導〕開設婚攝公司的陳姓男子，約小模到住處拍攝性感寫真，結果小模長得太漂亮，陳男一時沒控制住情慾，嘟嘴親小模了一下，小模氣得罷拍並提告性騷擾，陳辯稱是小模先吸他手指，他以為對方有意發生進一步親密行為才親下去，但法官不採信他的說詞，依違反性騷擾防治法判拘30天，得易科罰金。

判決指出，去年10月2日，陳姓男子以自己開設的婚攝公司IG帳號，私密小模是否有意願接拍平面攝影工作，待小模同意後，隔天中午，陳男邀約小模到他住處拍攝性感寫真；當天傍晚6點多，小模在浴室擺拍時，陳男以指導動作為由，突然靠近小模，並趁她不注意時強吻她嘴巴一下。

小模感到不舒服，推開陳男後不願繼續拍攝，並前往警局報案；檢警偵訊時，陳男辯稱，當時在浴室拍攝時，有得到小模的同意，把手指放進她的嘴巴裡，後來看她用嘴巴把自己的手指含住，以為她對自己有好感，就往前靠近她並試圖想親吻她，但她有躲開，所以沒有親到。

但小模拿出兩人的LINE對話紀錄和錄音檔，證明陳男確實有做出不禮貌的行為，高雄地院審理時，法官認為陳男強吻的行為，欠缺尊重他人對身體的自主權利及心理感受，加上犯後未與小模達成和解，依違反性騷擾防治法「意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻之行為」判拘30天，得易科罰金，可上訴。

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