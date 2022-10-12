讓警高層震怒的「直播主之亂」 連千毅二審仍判7年

網路直播主連千毅二審仍重判7年。（檔案照）

2022/10/12 10:12

〔記者蔡清華／高雄報導〕網路直播主連千毅，2019年9月在高雄引發一連串槍擊、恐嚇滋事案件，引發警政署高層震怒，連千毅落網後，高雄地院依違反組織犯罪條例、槍砲等罪，判他7年徒刑，另涉恐嚇等罪部分判1年徒刑可易科罰金，高雄高分院今天上午二審判決上訴駁回，仍可上訴。

一審判決，連千毅在2016年成立蘭庭國際，並吸收多人加入高雄分會，以高雄市鼓山區鼓山二路的倉庫作為直播及幫派活動的據點，並由謝育全暫任高雄分會會長，楊姓、黎姓男子分別擔任副分會長、連千毅則為高雄分會的實際主持人，謝、連2人經常在臉書上炫誇高雄分會勢力。

以「『現主時』（現在）來，仔細聽」、「刷一整排愛心、漢堡」或是大聲喊「包軌（包起來）」等誇張言詞走紅直播主連千毅。2019年9月他不滿女網友在網路批評他所售精品，指示鍾姓男子依其口述內容，在臉書發文嗆聲。

9月17日凌晨1時22分許，不滿連千毅作風的寵物店老闆鄭又仁駕車前往直播倉庫叫囂，並手持刀械毀損直播倉庫鐵門電鈴、監視器設備等；連千毅不滿鄭上門挑釁，乃指揮黎姓男子帶等著高雄分會11位成員展開報復行動，當日凌晨2時49分許，在高雄市鼓山區鼓山二路某處，見陳姓、葉姓被害人在場，誤認為鄭又仁的同夥，隨即毆打2人成傷，同時毀損其等所駕駛的自用小客車。

連千毅又邀集林姓、羅姓男子等人，於同日晚上10時30分許，分持棍棒、刀械前往鄭又仁的寵物店敲砸門窗，另因誤認前往該寵物店消費的客人是鄭同夥，而毀損該客人的自用小客車。

連千毅和鄭又仁兩派人馬在街頭高調衝突，視警政單位於無物，讓警署高層深表不滿，檢警合作一口氣掃蕩「天道盟太陽會高雄分會」及苗栗等處所，並起訴連千毅在內的27名涉案人；高雄地院2020年依違反組織犯罪條例、槍砲等罪，依違反組織犯罪條例、槍砲等罪，判他徒刑7年，另涉恐嚇等罪部分判1年徒刑可易科罰金。

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