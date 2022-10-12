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    中油再爆採購弊案 電視機、乳膠枕報公帳帶回家

    中油再爆採購弊案，2員工涉製作不實單據，事後自首被檢方處分緩起訴。（資料照）

    中油再爆採購弊案，2員工涉製作不實單據，事後自首被檢方處分緩起訴。（資料照）

    2022/10/12 10:08

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕中油煉製事業部再爆採購弊案！黃姓消防課長和林姓油駁駕駛員涉嫌和廠商勾結，製作不實單據核銷，其中林男還在採購給船員使用時物品中，挾帶果汁機、乳膠枕報公帳帶回家使用，但兩人事後主動向檢、廉自首，被檢方處分緩起訴，但須向公庫支付10萬及30萬元。

    中油煉製事業部執行長徐漢涉貪2100萬，同案還有中油領班、課長及廠商、白手套等26人被檢橋起訴，目前全案仍在橋頭地院審理中，上梁不正下梁歪，除了徐漢外，雄檢也偵辦同廠洪姓採購事務員涉嫌與2家廠商聯手，以「報假帳」方式向公司涉貪230萬元。

    檢方指出，煉製事業部黃姓消防課長（60歲）日前向廠商採購一批2.5吋的鐵氟龍蓋子後，發現蓋子成效良好，於是請盧姓廠商再送來5.5吋的鐵氟龍蓋子測試效果，經測試後，5.5吋的蓋子效果沒有比較好，於是沒有簽辦採購案。

    但廠商開模的2萬元費用因超過中油公司免事先申請的額度，為了避免盧姓廠商平白花費開模費用，黃於是在盧女另批交付的紅布條、風向旗等產品價格上灌水，讓實際原價3萬5千元的採購物品，灌水至5萬1千餘元，多出的1萬6千餘元彌補盧女損失。

    林姓油駁駕駛員（60歲）則是在兼任大林9號船、永安1號船採購員時，向盧女的兒子採買船員所需物品及報修船舶零件時，偷偷買下乳膠枕、電視機、兒童汽座、果汁機等家用產品，再製作假單據將未採購的過濾器等報公帳核銷，涉貪13萬餘元。

    由於黃、林兩人在案件曝光前，主動向雄檢和廉政署自首，檢方偵查後，認定他們涉犯偽造文書、詐欺等罪，但考量他們沒有前科，犯後態度良好又主動自首深表悔悟，因此偵結後後處分緩起訴，但須向公庫支付10萬及30萬元。

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