京都橘高校老師來信感謝高雄群組流傳 民眾：看了眼眶濕濕的

京都橘高校吹奏樂部國慶表演驚艷全台。（資料照）

2022/10/12 09:45

〔記者黃旭磊／高雄報導〕京都橘高校吹奏樂部國慶表演驚艷全台，帶隊老師返日後，來信感謝在台接待，這封電子郵件在高雄民眾群組流傳，不少市民感動稱「看了眼眶濕濕的。」

京都橘高校吹奏樂部訪台掀起「橘色炫風」，高雄市旗美地區居民透露，有史以來首次認真看國慶遊行轉播，感謝橘高校；而團員於10日下午返日後，帶隊老師在工作群組撰寫感謝信，民眾轉傳直呼「嗚嗚嗚，怎麼眼眶濕濕的」，謝謝她們帶來美好祝福和回憶，許多幕後幫手成就這場讚嘆不已演出。

本報取得網友Formosa Lee同意，轉載貼文翻譯如下：

離開24小時後，其中的帶隊老師在工作群組傳來訊息，大致意思如下:（感謝一開始Google翻譯，及專業的OO老師支援）

OO先生，在台灣的這六天期間，從之前討論的階段開始，您就接受了我們各種任性要求，實在非常感謝。

學生們真的都愛上了台灣，今天大家一邊從卡車卸貨、一邊認真地聊到想來台灣上大學、想在台灣教書等等。竹內部長還說，希望成為像您一樣工作能力強的女性。

總之，這次受邀參加國慶日表演，讓孩子們對台灣、甚至與外國之間關係的認知和興趣都有了很大的改變。我很期待大家能以這次經驗為基礎，將來為台灣、為世界有所貢獻。

也請您轉告文化總會和國慶籌備會的各位，很多學生在回程飛機上都哭著說不想走，將來一定會回台灣來學習或工作。

這是最美好的六天！

台灣！讚！

非常感謝！

京都橘高校吹奏樂部

橘高校老師來信感謝在台協助。（Formosa Lee提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法