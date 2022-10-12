台灣設計展另類「三國演繹」！ 台日韓工業設計師攜手打造
〔記者王榮祥／高雄報導〕2022台灣設計展10月7日全面開展，青年局在設計中島棧六庫「青春限動」，集結亞洲設計聯盟（ADA, Asia Designers Assembly）近20年培育的10位台日韓工業設計師，攜手打造「設計共和」展區，也成為另類「三國演繹」。
台灣設計設計台灣總策展副市長史哲表示，後疫情時代建構一個新的生活型態，國門逐步解封亦是必然趨勢，本次設計展是疫情爆發以來，首個迎來邊境解封的設計展會，但執行面上首先得解決跨國創作的問題。
「設計共和」要給民眾的不是簡單的移展，而是國際設計師與台灣產業的實質交流，因此團隊以線上線下協力方式、跨境設計、本地監造與製作，透過國際設計師對高雄的理解與觀察，與在地產業合作，媒合優秀青年投入產業開發市場，期以提升商業效益。
青年局長張以理表示，亞洲設計聯盟（ADA, Asia Designers Assembly）由台日韓三國工業設計協會－CIDA中華民國工業設計協會、JIDA日本工業設計協會及kaid 韓國工業設計協會組成，每年暑假期間辦理移地訓練的ADA ISDW國際學生設計工作坊，自己也曾參與過這個計畫。
此次「設計共和」展區，特別邀請來自台日韓共10位曾參加ADA ISDW國際學生設計工作坊的青年設計師創作，與高雄的聯興木材行、詩威博登等單位合作，共同以「台灣設計設計台灣」為軸心，以台灣製造接軌國際，打造10件全新作品，展現國際青年設計力，傳達最強設計共和工設魂！
青年局表示，感謝易瑋勝、詹家豪及鄭洪擔任設計共和顧問，協助產業與設計師的對接及製程優化，同時10月15日於棧五庫「不朽青春」-南方舞台辦理「設計普啦思」，邀請日本工業設計協會（JIDA）代表井上雅弘先生及韓國設計總會（KFDA）代表車康熙副理事長，分享後疫情時代兩國設計發展趨勢。
同場見面會包含台灣5位參與「設計共和」展區工業設計師，分享設計概念及對設計環境觀點，期望透過「設計普啦思」見面會實體交流台日韓設計理念與經驗，共同為後疫情時代的亞洲設計發展未來，凝聚更具國際視野的能量。
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