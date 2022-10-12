台灣設計展另類「三國演繹」！ 台日韓工業設計師攜手打造

高市青年局設計中島棧六庫「青春限動」集結10位台日韓工業設計師打造「設計共和」展區。（記者王榮祥翻攝）

2022/10/12 08:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕2022台灣設計展10月7日全面開展，青年局在設計中島棧六庫「青春限動」，集結亞洲設計聯盟（ADA, Asia Designers Assembly）近20年培育的10位台日韓工業設計師，攜手打造「設計共和」展區，也成為另類「三國演繹」。

台灣設計設計台灣總策展副市長史哲表示，後疫情時代建構一個新的生活型態，國門逐步解封亦是必然趨勢，本次設計展是疫情爆發以來，首個迎來邊境解封的設計展會，但執行面上首先得解決跨國創作的問題。

「設計共和」要給民眾的不是簡單的移展，而是國際設計師與台灣產業的實質交流，因此團隊以線上線下協力方式、跨境設計、本地監造與製作，透過國際設計師對高雄的理解與觀察，與在地產業合作，媒合優秀青年投入產業開發市場，期以提升商業效益。

青年局長張以理表示，亞洲設計聯盟（ADA, Asia Designers Assembly）由台日韓三國工業設計協會－CIDA中華民國工業設計協會、JIDA日本工業設計協會及kaid 韓國工業設計協會組成，每年暑假期間辦理移地訓練的ADA ISDW國際學生設計工作坊，自己也曾參與過這個計畫。

此次「設計共和」展區，特別邀請來自台日韓共10位曾參加ADA ISDW國際學生設計工作坊的青年設計師創作，與高雄的聯興木材行、詩威博登等單位合作，共同以「台灣設計設計台灣」為軸心，以台灣製造接軌國際，打造10件全新作品，展現國際青年設計力，傳達最強設計共和工設魂！

青年局表示，感謝易瑋勝、詹家豪及鄭洪擔任設計共和顧問，協助產業與設計師的對接及製程優化，同時10月15日於棧五庫「不朽青春」-南方舞台辦理「設計普啦思」，邀請日本工業設計協會（JIDA）代表井上雅弘先生及韓國設計總會（KFDA）代表車康熙副理事長，分享後疫情時代兩國設計發展趨勢。

同場見面會包含台灣5位參與「設計共和」展區工業設計師，分享設計概念及對設計環境觀點，期望透過「設計普啦思」見面會實體交流台日韓設計理念與經驗，共同為後疫情時代的亞洲設計發展未來，凝聚更具國際視野的能量。

活動資訊與報名連結，更多活動詳情請搜尋高雄市政府青年局官方網站、加入官方FB、IG與Line@（@youth.kcg）帳號，歡迎追蹤分享、踴躍參與。

郭家靖設計師創作系列燈具，包覆在主體周圍的線條象徵貨物匯集至高雄並流通至全球的貿易運輸線。（記者王榮祥翻攝）

青年局局長張以理表示，自己也曾參與過ADA ISDW國際學生設計工作坊。此次特別邀請10位曾參與該計畫的台日韓青年設計師創作，展現國際青年設計力。（記者王榮祥翻攝）

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