讓全世界吃到高雄優質農漁產 陳其邁打造冷鏈物流鐵三角

陳其邁打造冷鏈物流鐵三角，讓全世界都吃到高雄優質農漁產。（記者王榮祥翻攝）

2022/10/12 08:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕這個鳳梨好吃嗎？有沒有吃到大海的味道？高雄市政府以「高雄的好東西、全世界都愛」為題推出短片，透過一道「煎鱸魚佐鳳梨醬」，讓大家知道其中食材全來自高雄，關鍵在於市長陳其邁主打的高雄農業冷鏈物流鐵三角。

高市府最新發表「緊看邁」短片，片中一位主廚端出一道「煎鱸魚佐鳳梨醬」，原以為是單純法式料理，沒想到鏡頭一轉，原來食物材料都是來自高雄最新鮮的農漁產品，搭配外國朋友吃下食物後的驚豔表情，畫面十足有趣。

市府說明，冷鏈物流是台灣農漁產品走向國際市場的重要一環，影片中主廚透過冷鏈運送的新鮮食材，使用來自高雄所產鳳梨及養殖鱸魚，完成「煎鱸魚佐鳳梨醬」這道料理，讓初次品嘗來自高雄在地好食材的外國朋友眼睛為之一亮，入口的魚肉鮮度還保留著大海的味道，透過冷鏈倉儲設備，能夠讓世界愛上高雄的豐富物產。

市府指出，市長陳其邁2年拚4年，讓高雄動起來，上任後高效率促位於路竹區「加洲果菜運銷合作社大型集貨冷鏈物流加工廠」正式落成啟用，透過健全的冷鏈配送機制，要讓全世界都吃得到高雄優質農漁產品，另投入1.5億補助漁會建置冷鏈倉儲設備，積極拓展國內外市場。

市府強調，在國外也能吃到高雄優質農漁產品，歸功於市府致力推動健全的冷鏈配送機制，農業局與農民團體攜手推動冷鏈計畫，除協助路竹區升級1座區域冷鏈物流中心，並輔導六龜農會興建1座產地冷鏈儲運中心，大樹果菜批發市場也規劃改造成為冷鏈運銷園區，打造高雄農業冷鏈物流鐵三角，穩定國內大型通路運銷，同時也全力搶攻國際市場。

高市府緊看邁系列短片介紹高雄冷鏈物流。（記者王榮祥翻攝）

高市府緊看邁系列短片，透過法式料理食材介紹高雄冷鏈物流。（記者王榮祥翻攝）

高市府緊看邁系列短片，透過法式料理食材介紹高雄冷鏈物流。（記者王榮祥翻攝）

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