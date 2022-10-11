韓國瑜拿8點檔比喻選戰 李雨蓁酸：高雄人不願重播「韓」劇

前高雄市長韓國瑜拿八點檔比喻高雄市長選戰，台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁今表示，高雄市民的生活不是連續劇，「韓」劇更是高雄人不願重播，也不想看續集的鬧劇。（台灣基進提供）

2022/10/11 20:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕針對前高雄市長韓國瑜拿八點檔比喻高雄市長選戰，台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁今表示，高雄市民的生活不是連續劇，「韓」劇更是高雄人不願重播，也不想看續集的鬧劇！

前高雄市長韓國瑜助選首站與國民黨高雄市長參選人柯志恩同框為前議長許崑源女兒許采蓁站台，脫口「陳其邁當選是第一台八點檔連續劇，大家都知道劇情是固定的，柯志恩當選就是第二台八點檔連續劇，全台灣、全世界華人都在看高雄，重現第二個奇蹟！」

台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁今表示，韓國瑜把高雄人的民生生活比做「八點檔」連續劇，可見在韓國瑜眼中，民眾生活是否安穩、順利並非首要考量，選舉的「收視率」才是韓導真正關心的議題。

李雨蓁指出，高雄人2年前好不容易集結超過93萬票力量將「韓劇轉台」，如今韓國瑜回頭要來「拍續集」，要看高雄人願不願意買帳，而柯志恩先前說「愛情摩天輪絕對不會有」，遇到韓國瑜質問卻態度軟化，稱「愛情摩天輪只是表徵，重點是背後產業鍊」，對市政態度「髮夾彎」實在讓人難以信服，她請問柯志恩願不願意承接上集「愛情產業鏈」主軸再續前緣呢？

李雨蓁進一步說，高雄城市發展不是灑狗血的連續劇，民眾需要的不是陽光女孩的「髮夾彎」逆襲，而是需要更有遠見、有建設性的市政領航，而韓國瑜更是高雄人不願重播，也不想再看續集的鬧劇。

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