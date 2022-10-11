為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    鳳山泛綠大團結！無黨籍黃捷攜手民進黨參選人掃街拜票

    高雄市議員參選人蘇致榮（右一）、陳慧文（右二）、黃捷（右四）今在立委許智傑（右三）陪同下，到鳳西黃昏市場聯合掃街拜票。（記者陳文嬋攝）

    高雄市議員參選人蘇致榮（右一）、陳慧文（右二）、黃捷（右四）今在立委許智傑（右三）陪同下，到鳳西黃昏市場聯合掃街拜票。（記者陳文嬋攝）

    2022/10/11 19:56

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鳳山「泛綠大團結」！跨黨派市議員參選人首場競選活動今（11日）於鳳西黃昏市場聯合掃街拜票，在民進黨立委許智傑、前立委「3Q」陳柏惟陪同下，無黨籍議參選人黃捷攜手同選區民進黨參選人陳慧文、蘇致榮掃街拜票，力拚高雄市議會「泛綠過半」，贏得不少支持者比讚肯定。

    許智傑表示，民進黨鳳山選情審慎樂觀，過去有拿下6成選票的實力，這次泛綠鳳山大團結，要力拚5席全上，包括無黨籍黃捷、民進黨蘇致榮等4席，目前5人均在安全名單，仍要把握最後時間衝高選票，將鎖定人潮聚集地如菜市場等，加強掃街拜票，也將推出一起吃美食等，與民生相關活動催票。

    黃捷指出，她邀請許智傑等人及前台中立委「3Q」陳柏惟助陣，聯合競選掃街拜票，展現大團結，一起拉抬綠營選情，力拚5席全上，一起拚議會過半，後續將鎖定菜市場、夜市、路口加強催票。

    蘇致榮謙虛自稱是新人，選戰剩下45天，他跟著前輩腳步，希望提升知名度，並秉持運動員不認輸精神，勤跑市場、夜市等人潮聚集處，與基層攤商等博感情，爭取更多選民支持，希望能順利當選。

    「3Q」陳柏惟助選受歡迎，許多粉絲要簽名；陳柏惟說，他在鳳山長大，對鳳山很有感情，黃捷、陳慧文、蘇致榮是他人生不同階段的好朋友，他這2天行程都在高雄，跑了許多選區，幫好朋友們助選，象徵本土大團結。

    民進黨立委許智傑（前排中）陪同鳳山選區市議員參選人蘇致榮（前排左一）、黃捷（後排左）、陳慧文（後排右），於鳳西黃昏市場聯合掃街拜票。（記者陳文嬋攝）

    民進黨立委許智傑（前排中）陪同鳳山選區市議員參選人蘇致榮（前排左一）、黃捷（後排左）、陳慧文（後排右），於鳳西黃昏市場聯合掃街拜票。（記者陳文嬋攝）

    鳳山選區無黨籍高雄市議員黃捷（左一）在前立委「3Q」陳柏惟（左二）及民進黨立委許智傑陪同下，到鳳西黃昏市場聯合掃街拜票。 （記者陳文嬋攝）

    鳳山選區無黨籍高雄市議員黃捷（左一）在前立委「3Q」陳柏惟（左二）及民進黨立委許智傑陪同下，到鳳西黃昏市場聯合掃街拜票。 （記者陳文嬋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    邱于軒質疑在軍中發展組織 台灣基進：挾怨報復非常無恥
    2022/10/11 16:50

    邱于軒質疑在軍中發展組織 台灣基進：挾怨報復非常無恥
    首次公開競選行程 陳其邁：市政優先、公餘時間助講助選
    2022/10/08 13:19

    首次公開競選行程 陳其邁：市政優先、公餘時間助講助選
    高雄國際動漫節開幕 黃捷超萌女僕裝亮相！
    2022/10/07 13:47

    高雄國際動漫節開幕 黃捷超萌女僕裝亮相！
    議員居隔中 同黨議員拿「人形立牌」與「大頭牌」情義相挺
    2022/10/06 18:48

    議員居隔中 同黨議員拿「人形立牌」與「大頭牌」情義相挺
    陳其邁、蘇致榮聯合競選總部今成立 力拚挺邁過半、邁盟全壘打
    2022/09/24 20:46

    陳其邁、蘇致榮聯合競選總部今成立 力拚挺邁過半、邁盟全壘打
    議員參選人臨危受命 蘇致榮總教練兼選手拚戰壘球亞錦賽
    2022/08/31 20:51

    議員參選人臨危受命 蘇致榮總教練兼選手拚戰壘球亞錦賽
    高雄市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播