鳳山泛綠大團結！無黨籍黃捷攜手民進黨參選人掃街拜票

高雄市議員參選人蘇致榮（右一）、陳慧文（右二）、黃捷（右四）今在立委許智傑（右三）陪同下，到鳳西黃昏市場聯合掃街拜票。（記者陳文嬋攝）

2022/10/11 19:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鳳山「泛綠大團結」！跨黨派市議員參選人首場競選活動今（11日）於鳳西黃昏市場聯合掃街拜票，在民進黨立委許智傑、前立委「3Q」陳柏惟陪同下，無黨籍議參選人黃捷攜手同選區民進黨參選人陳慧文、蘇致榮掃街拜票，力拚高雄市議會「泛綠過半」，贏得不少支持者比讚肯定。

許智傑表示，民進黨鳳山選情審慎樂觀，過去有拿下6成選票的實力，這次泛綠鳳山大團結，要力拚5席全上，包括無黨籍黃捷、民進黨蘇致榮等4席，目前5人均在安全名單，仍要把握最後時間衝高選票，將鎖定人潮聚集地如菜市場等，加強掃街拜票，也將推出一起吃美食等，與民生相關活動催票。

黃捷指出，她邀請許智傑等人及前台中立委「3Q」陳柏惟助陣，聯合競選掃街拜票，展現大團結，一起拉抬綠營選情，力拚5席全上，一起拚議會過半，後續將鎖定菜市場、夜市、路口加強催票。

蘇致榮謙虛自稱是新人，選戰剩下45天，他跟著前輩腳步，希望提升知名度，並秉持運動員不認輸精神，勤跑市場、夜市等人潮聚集處，與基層攤商等博感情，爭取更多選民支持，希望能順利當選。

「3Q」陳柏惟助選受歡迎，許多粉絲要簽名；陳柏惟說，他在鳳山長大，對鳳山很有感情，黃捷、陳慧文、蘇致榮是他人生不同階段的好朋友，他這2天行程都在高雄，跑了許多選區，幫好朋友們助選，象徵本土大團結。

民進黨立委許智傑（前排中）陪同鳳山選區市議員參選人蘇致榮（前排左一）、黃捷（後排左）、陳慧文（後排右），於鳳西黃昏市場聯合掃街拜票。（記者陳文嬋攝）

鳳山選區無黨籍高雄市議員黃捷（左一）在前立委「3Q」陳柏惟（左二）及民進黨立委許智傑陪同下，到鳳西黃昏市場聯合掃街拜票。 （記者陳文嬋攝）

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