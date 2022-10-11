砂石車失控翻覆 駕駛擦傷脫困

砂石車行經燕巢區深水路一處轉彎處疑似失控翻覆，滿車廢土佔據3個車道，砂石車駕駛受困車內。（民眾提供）

2022/10/11 17:41

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄燕巢區深水路今天下午發生1起砂石車失控翻覆意外，駕駛受困車內，消防人員搶救脫困送醫，司機肢體擦傷無生命危險。

警方初步調查，年約52歲砂石車司機，今天下午3點45分行經燕巢區深水路一處轉彎處時，疑似失控導致整部車翻覆，滿車廢土佔據3個車道，砂石車駕駛受困車內。

消防局獲報出動5車10人前往搶救，消防人員使用破壞器材將駕駛脫困送醫，駕駛意識清醒、肢體擦傷，送醫治療無生命危險，肇事原因警方調查中。

消防人員使用破壞器材，將砂石車駕駛脫困送醫。（民眾提供）

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