解封衝衝衝！郵輪將重返高雄港 百貨周年慶搶先送53萬頂級船票

高雄港將於明年3月6日喜迎「雙郵輪」。圖為高雄港埠旅運中心。（高雄港務分公司提供）

2022/10/11 17:49

〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣國境13日起解封，雖然空運先行，國際郵輪之旅也箭在弦上，明年3月6日高雄港將迎接「七海探索者號」（Seven Seas Explorer）及「威士特丹號」（MS Westerdam）雙郵輪，高雄漢神巨蛋購物廣場最近舉辦周年慶，特獎首度捨棄送汽車，祭出價值53萬元的頂級郵輪船票當抽獎大禮。

不過，由於中央疫情指揮中心及交通部尚未宣布國際郵輪解封，台灣港務公司態度謹慎，強調尚有近5個月，船期與乘客數可能會有變化，但值得期待。

台灣港務公司表示，高雄港埠旅運中心正積極規劃招商，並導入5G資通訊與先進能源管理技術，希望在郵輪停靠之際，能讓國際人士刮目相看，目前已有郵輪公司預報明年3月、10月、11月、12月共9個航次。

首先是預計明年3月6日上午7點靠港的七海探險者號，乘客約1200人；1個小時後，威士特丹號也搭載3700人抵達。換句話說，明年3月6日上午將有「雙郵輪」造訪高雄，共載來近5000位國際乘客。

如果依照疫情前，交通部調查搭乘郵輪來台旅客每人每天平均消費100美元計算，當天將為高雄創造50萬美元、折合台幣約1600萬元產值。

另外，歌詩達莎倫娜號將於3月23日以高雄為母港，搭載國人出海旅行，預計3月27日返回高雄港。其他郵輪包括諾蒂卡號、挪威寶石號、瑞佳塔號、愛達貝拉號。

高雄百貨龍頭漢神巨蛋購物廣場搶搭國境解封，將於10月13日至11月8日舉辦週年慶，首度捨棄往年以汽車當特獎的慣例，改以價值53萬元的頂級龐洛郵輪當大禮。

據了解，龐洛郵輪將於明年3月24日從基隆港出發，前往日本列島，最後抵達大阪，總共11天的行程，每人費用26.5萬元起跳。

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漢神巨蛋購物廣場週年慶首度祭出價值53萬元的頂級郵輪當抽獎大禮。（記者洪定宏攝）

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